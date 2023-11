Codelco y NBP avanzan hacia el primer barco para transportar concentrado de cobre con cero emisiones de CO2. Las empresas japonesas NYK Bulk & Projects Carriers Ltd. (NBP), del Grupo NYK; Oshima Shipbuilding Co., Ltd. y Sumitomo Corporation, firmaron un Memorándum de Entendimiento, para estudiar, diseñar y construir su primer barco granelero tipo Handymax, que funcionará con amoniaco como combustible principal y reduciría a cero las emisiones de CO2.

El anuncio se dio un año después de que Codelco y NBP firmaran el memorándum de entendimiento para desarrollar conjuntamente opciones de transporte marítimo de cobre con menores emisiones de CO2.

A través de un comunicado, las empresas indicaron que se trata del primero de una flota de entre diez y quince buques que NBP operará en el tráfico desde Chile hacia el Lejano Oriente, dedicados exclusivamente al transporte de cobre.

“Es un gran honor estar aquí y ver cómo hemos progresado en este corto período. Lo que era una idea ambiciosa hace menos de un año es hoy una realidad. Como Codelco tenemos el deber de liderar una minería más sustentable, y ésta es una gran señal para convertir a Chile en el primer país del mundo en demostrar que es posible la transición energética y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero”, dijo Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

En la ceremonia que se llevó a cabo este miércoles en Tokio, Japón, también participaron por Codelco el vicepresidente de Comercialización, Carlos Alvarado, y el gerente general de la oficina de la cuprífera en Singapur, Fernando Landman. Por NBP estuvieron presentes su presidente, Masashi Suda; el director ejecutivo, Mitsunori Yuasa, y el gerente general de Grupo Granelero N° 1, Tatsuhiko Asami; por Oshima, su director Koichi Kawamura y por Sumitomo, el director ejecutivo y gerente general de la Unidad de Negocios de Sistemas de Transporte y Construcción, Norihiko Nonaka.

“Sobre la base del mermorándum firmado con Codelco el 24 de noviembre de 2022, NBP ha estado estudiando la descarbonización del transporte marítimo de productos de cobre, con la cooperación de todas las partes interesadas. Después de un año de deliberaciones, NBP y Codelco han concluido en un nuevo memorando con Oshima Shipbuilding para la investigación, diseño y construcción de un granelero Handymax, equipado con un motor de combustible dual que utilizará amoníaco como combustible principal. Éste es un primer paso concreto hacia una sociedad descarbonizada para Codelco y NBP. Nuestra empresa continuará contribuyendo a la descarbonización global junto con sus clientes”, sostuvo Suda.