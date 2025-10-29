SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Coeva de Magallanes da luz verde a proyecto de HIF Chile por US$830 millones

La firma detrás del proyecto, HIF Chile, busca con la iniciativa producir combustible carbono neutral, exactamente: e-Metanol, e-Gasolina y e-GL. El proyecto se ubicará en la comuna de Punta Arenas.

Matías VeraPor 
Matías Vera
Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro.

El proyecto “planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro” de HIF Chile fue aprobado este miércoles por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Magallanes.

La iniciativa, que recibió la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), alcanza una inversión de US$830 millones y construirá una planta química de e-Combustibles en la comuna de Punta Arenas.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió a la aprobación del proyecto, señalando que “es una grandísima noticia económica para Chile y para Magallanes (...) eso que hoy se está exportando se va a multiplicar muchas veces, convirtiendo a Chile en un centro crucial para la producción de energías limpias para el mundo y así contribuir a frenar el cambio climático y crear una nueva industria de gran magnitud para el país”.

Por su parte, la firma valoró el resultado de la votación. “Este es un paso importante dentro de un proceso que contempla varias etapas, y seguimos avanzando con responsabilidad y compromiso”, aseguró.

HIF Chile busca con este proyecto producir combustible carbono neutral, exactamente: e-Metanol, e-Gasolina y e-GL. El proceso se ejecuta a partir de energía eólica, agua de mar, agua de proceso recirculada y captura de CO2 del aire, entre otras.

La planta de HIF Chile, filial de HIF Global, estima una capacidad de producción tope de 173 mil toneladas al año de e-Metanol. El e-Metanol y la e-Gasolina serán exportados desde el terminal de Cabo Negro, mientras que el e-GL será transportado a través de tractocamiones hacia Puerto Mardones u otro.

“Hoy día de alguna manera nace la posibilidad real de crear una industria de tamaño mundial en Magallanes para todo Chile”, apuntó García.

El proyecto se complementa con el proyecto “Parque Eólico Faro del Sur” de la misma firma, siendo aprobado este, que aun se encuentra en calificación, podría concretarse el complejo previsto por HIF Chile.

El EIA del proyecto fue ingresado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en octubre de 2023.

Más sobre:HIF ChileCabo Negro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

“Es votar en favor de la transparencia”: diputados reaccionan a aprobación de AC contra Antonio Ulloa

Johannes Kaiser propone terminar con varios tratados internacionales en su eventual gobierno

Familia de Krishna Aguilera prepara despedida de joven asesinada y mantiene resguardo policial

La explicación de Harold Mayne-Nicholls tras la denuncia en su contra por agresión a exconcejal Neme

Falabella celebra la recuperación de su grado de inversión perdido en 2023

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

“Es votar en favor de la transparencia”: diputados reaccionan a aprobación de AC contra Antonio Ulloa
Chile

“Es votar en favor de la transparencia”: diputados reaccionan a aprobación de AC contra Antonio Ulloa

Johannes Kaiser propone terminar con varios tratados internacionales en su eventual gobierno

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena
Negocios

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

Falabella celebra la recuperación de su grado de inversión perdido en 2023

Bolsa de Santiago logra un nuevo récord mientras que Jerome Powell enfría a Wall Street

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Locura pirata: se agotan las entradas para el partido de la consagración de Coquimbo Unido
El Deportivo

Locura pirata: se agotan las entradas para el partido de la consagración de Coquimbo Unido

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”