    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    El programa de compras implica adquisiciones por hasta US$25 millones diarios, con un limite de US$3.125 millones semestrales. En 2025 el dólar cayó más de $90 y en 2026 baja en torno a $45.

    Maximiliano Villena
    A principios de agosto del año pasado el Banco Central de Chile anunció un programa de acumulación de reservas internacionales, bajo el cual busca adquirir US$18.500 millones en un periodo de tres años.

    El programa implica la adquisición de un máximo de US$25 millones diarios y de US$3.125 millones semestrales.

    Según datos del instituto emisor, desde su puesta en marcha se han adquirido US$2.918 millones.

    El monto comprado en divisas está muy por debajo de los US$US$6.933 millones que ha ofertado el mercado, y es levemente menor a los US$3.225 millones que el ente rector ha buscado adquirir en el periodo. Esto último se explica porque ha habido jornadas en las que el mercado no ha ofertado dólares en las licitaciones.

    Las compras han implicado un alza correspondiente en las reservas internacionales del Banco Central. Así, según sus datos, sus activos en reservas alcanzaban los US$49.918,4 millones hasta el pasado 7 de febrero.

    Dichas reservas se encuentran divididas en dos portafolios: el de liquidez (60% de las reservas internacionales) y el de diversificación (40%).

    Dólar a la baja

    El anunció del inicio del proceso de compras gatilló una leve alza del tipo de cambio, sin embargo, con el paso de los meses el dólar siguió una senda bajista.

    De hecho, en 2025 cayó 9,41%, equivalente a un desplome de $92,35. Y en lo que va de este 2026, la baja del tipo de cambio ya es de $44.

    A diferencia de otros dos programas de acumulación de reservas llevados a cabo por el Banco Central en 2021 y 2023, en esta oportunidad las compras diarias se ejecutan previo a la apertura del mercado y se liquidan al tipo de cambio observado, informado al final de la jornada y que es publicado en el Diario Oficial el día hábil siguiente. Esto, aseguran varios actores, ha evitado que el proceso impulsado por el instituto emisor tenga un impacto mayor en la cotización de la divisa.

    De hecho, al momento de comunicar el programa, el Banco Central señaló que la medida sería revisada cada seis meses, sin perjuicio de que podría ajustarse si se observaran cambios relevantes en las condiciones de mercado.

    “Para evitar efectos sobre la liquidez en pesos, las operaciones serán esterilizadas mediante la emisión de Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC), en línea con la orientación de la política monetaria”, dijo el ente rector en esa ocasión.

