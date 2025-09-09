SUSCRÍBETE
Confirman multa contra Johnny Rockets por establecer reglas para que los trabajadores reciban las propinas

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que aplicó una multa a la cadena de restaurantes por infracciones en las normas de distribución de propinas de sus garzones en una sucursal en Maipú.

Emiliano Carrizo 
Emiliano Carrizo
Fuente: Fatbrands

Inversiones Fesa, que opera la marca de Johnny Rockets en Chile, no logró revertir la multa que recibió por infracciones en las normas de distribución de propinas de sus garzones. La Corte de Apelaciones de Santiago descartó las alegaciones de la firma en forma y fondo.

“Con facilidad se detecta que el demandante equivocó su camino al elegir el mecanismo para pretender anular la sentencia, pues en el recurso, en último término, no existe una real alegación de infracción a los parámetros o lineamientos propios de la sana crítica, sino que se acusa la omisión de la valoración probatoria de diversos antecedentes (documental) y si esto último fuera efectivo, querría decir que el vicio es de otro orden o naturaleza”, dijo la Décima Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Mario Rojas, la ministra Lilian Leyton y la abogada (i) María Soledad Krause-.

En el comunicado del Poder Judicial destaca que la solicitud “no cumple con la exigencia legal de ser concreto”.

“No se pide derechamente como corresponde, dejar sin efecto la multa cursada, sino que además, en forma subsidiaria pide la rebaja de esta y, como si lo anterior no fuera suficiente, ‘prudencialmente’, esto es, entregando impropiamente al tribunal la posibilidad de fijar la suma final de la pretendida rebaja. Todo ello hace inviable el petitorio y por añadidura, determina el rechazo del recurso por una razón formal, pues la existencia de un pedimento concreto constituye una causal de admisibilidad”, agrega el fallo.

El caso

Según la multa de la Dirección del Trabajo (DT), Inversiones Fesa administró las propinas de los trabajadores a base de un documento de “normas”, donde se realizaban descuentos por sanciones relacionadas con el desempeño en la jornada laboral o incumplimientos durante esta. Esto en relación con el caso de una de la sucursal de Johnny Rockets de Pajaritos, comuna de Maipú, Región Metropolitana.

“Dispone, distribuye y realiza descuentos de las propinas que se entienden como propiedad de los trabajadores. Lo anterior corroborado por documento que exhibe el empleador titulado “Normas de propinas”, planteó la multa.

Ante esto, la firma recibió una multa de 60 UTM, un poco más de $4 millones, y apeló para eliminarla o reducirla ante el Segundo Juzgado de Letras de Santiago, pero sin éxito.

“Son ilegales, puesto que ni podía el empleador establecer las reglas ni mucho menos podía establecer descuentos respecto de las propinas”, dijo el dictamen.

Además, apela que el documento de normas no tiene el respaldo de los trabajadores vía la firma de los nueve afectados por los descuentos de la propina y que la multa tiene el objetivo disuadir la práctica, por lo que la instancia estimó que no era prudente bajarlo.

