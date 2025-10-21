Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

Los movimientos accionarios continúan en Falabella. Al término del pacto de accionistas el pasado 1 de julio, y las compras de grandes participaciones por parte de las familias Fürst y Müller, se sumó la disolución de Dersa, uno de los vehículos históricos de los Del Río.

Según la información dada a conocer este martes por la Bolsa de Santiago, el lunes 20 de octubre la sociedad Ingeniería e Inversiones Limitada - ligada a José Luis Del Río- se adjudicó el 1,19% de Falabella.

La operación, según se detalló, es producto de “la disolución y liquidación de la sociedad Dersa S.A.”.

Los siete hermanos Del Río Goudie acordaron el 20 de noviembre del 2024 disolver la sociedad a través de la cual poseían a fines del año pasado el 8,19% de Falabella, porcentaje que se suma a otras sociedades que totalizan un 14,38%.

En concreto, la junta extraordinaria de accionistas de Dersa de 2024 aprobó modificar la duración de la firma, “acordándose que la sociedad terminará y se disolverá automáticamente el 30 de septiembre de 2025”.

Con esto, el 8,19% que Dersa poseía debe ser adjudicado a los siete hermanos que participan en la sociedad. Y eso ocurrió ayer.

Según la información reportada por la bolsa, Ingeniería e Inversiones Limitada se hizo de 29.932.632 acciones de Falabella a un valor contable de $913.61, totalizando $27.346 millones. Sin embargo, en bolsa la acción cotiza en $5.819, por lo que la valorización de mercado de ese 1,19% alcanza los $174.177 millones.

Tras la adjudicación, la participación de José Luis Del Río en Falabella alcanzó el 1,52%.