Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

La Federación de Trabajadores de Correos de Chile informó que la empresa estatal despidió a 600 trabajadores equivalentes a un 15% del total de su dotación.

El presidente de la organización sindical, Juan Riquelme, junto a otros dirigentes se reunió con el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, y asesores de la cartera, para solicitarles que se pueda buscar una fórmula que permita revertir la situación.

“La Federación de Correos de Chile se encuentra en una situación bastante complicada hemos sido notificados a contar de hoy día del despido de 600 trabajadores de esta empresa, lo que significa el 15% de la dotación, lo que creemos es una barbaridad, así que, por lo tanto, le estamos pidiendo a los ministros de Hacienda, de Transporte, de Trabajo, al SEP (Sistema de Empresas Públicas) que, por favor, revisen los casos porque el correo de Chile tiene que seguir, Correos es una empresa estratégica”, dijo Riquelme tras el encuentro con Boccardo.

El dirigente añadió que “nos acompaña el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, en esta gestión, estuvimos ya con la subsecretaria de Hacienda, ahora estuvimos con el asesor del ministro del Trabajo y esperamos sacar varias conclusiones al respecto”.

En este sentido detalló que se analizará establecer una mesa para analizar caso a caso los despidos.

Resultados financieros

En el primer semestre Correos de Chile tuvo pérdidas por $692.235 millones, más del triple que el saldo negativo de $201.941 millones anotados en igual periodo de 2024.

En tanto en el segundo trimestre tuvo ganancias por $466,2 millones, frente a pérdidas por $562.839 millones de abril - junio del año pasado.