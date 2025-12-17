Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

La negociación del reajuste del sector público finalizó esta madrugada. El Ministerio de Hacienda les ofreció a los funcionarios un alza salarial gradual de 3,4% nominal, en general para todos los trabajadores, y de un 5% para las remuneraciones menores y los bonos del mismo segmento.

Con estas cifras y de manera preliminar, el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un nuevo cálculo para proyectar cuál sería el costo fiscal de este incremento.

De acuerdo a las estimaciones de la economista del think tank, Ingrid Jones, un reajuste nominal de 3,4% significaría un costo fiscal del orden de $ 1.393 miles de millones, lo que se traduce en unos US$ 1.498 millones. El monto es menor en $26 mil millones (US$27 millones), al que habría sido con el alza de 5,4% que pedían los representantes de los funcionarios del sector público.

De todas maneras, en LyD afirman que “se debe esperar el contenido del proyecto de ley que se envié al Congreso”, para realizar un cálculo más ajustado.

Para llegar a esta cifra, explicaron que se considera la remuneración promedio que tuvieron los trabajadores públicos este año, a lo que se le aplica el alza de 3,4% nominal, que corresponde a la inflación acumulada en 12 meses, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

En su análisis mencionan que, entre 2021 y 2024, el número de funcionarios del sector público ha aumentado a tasas promedio de 3,5% anual, llegando en diciembre de 2024 a cerca de 939.000. De estos, cerca de la mitad se desempeña en la administración central, mientras que un 37% lo hace en el sector municipal, el 6,1% en universidades y centros de formación técnica (CFT) estatales, el 2,7% en organismos autónomos y el restante 0,1% en otras instituciones públicas.

En el análisis, LyD sostiene que, en 24 de los últimos 34 años, los salarios del sector público se han reajustado por sobre la variación del IPC (70% del tiempo), lo que ha permitido a los funcionarios aumentar sus remuneraciones en un porcentaje por sobre la variación del IPC, es decir, sus remuneraciones han crecido en términos reales.

En los años más recientes, la elevada inflación poscrisis sanitaria del Covid significó en 2022 un reajuste nominal de 12% (-1,3% real), magnitud que fue sustancialmente menor en los años siguientes: 4,3% y 4,9%, en 2023 y 2024 respectivamente.

Sin acuerdo con la Anef

Si bien la mayoría de los integrantes de la mesa del sector público firmaron el acuerdo, hubo uno importante que se restó. Se trata de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

Su presidente, José Pérez, afirmó que “como Anef asumimos un mandato y no podemos aceptar que no haya un aumento del poder adquisitivo. La propuesta es un estancamiento regresivo y por ello no firmamos el acuerdo”.

Tampoco firmaron el Colegio de Profesores, representantes de la salud y de universidades.

El entendimiento con el resto de las asociaciones fue alcanzado durante la madrugada de este miércoles, tras negociaciones encabezadas por los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.