SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    La administración del Presidente Boric acordó con la mayoría de los representantes de la mesa del sector público un alza salarial de 3,4% nominal para todos los funcionarios y de un 5% para quienes tengan rentas bajas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público

    La negociación del reajuste del sector público finalizó esta madrugada. El Ministerio de Hacienda les ofreció a los funcionarios un alza salarial gradual de 3,4% nominal, en general para todos los trabajadores, y de un 5% para las remuneraciones menores y los bonos del mismo segmento.

    Con estas cifras y de manera preliminar, el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un nuevo cálculo para proyectar cuál sería el costo fiscal de este incremento.

    De acuerdo a las estimaciones de la economista del think tank, Ingrid Jones, un reajuste nominal de 3,4% significaría un costo fiscal del orden de $ 1.393 miles de millones, lo que se traduce en unos US$ 1.498 millones. El monto es menor en $26 mil millones (US$27 millones), al que habría sido con el alza de 5,4% que pedían los representantes de los funcionarios del sector público.

    De todas maneras, en LyD afirman que “se debe esperar el contenido del proyecto de ley que se envié al Congreso”, para realizar un cálculo más ajustado.

    Para llegar a esta cifra, explicaron que se considera la remuneración promedio que tuvieron los trabajadores públicos este año, a lo que se le aplica el alza de 3,4% nominal, que corresponde a la inflación acumulada en 12 meses, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

    En su análisis mencionan que, entre 2021 y 2024, el número de funcionarios del sector público ha aumentado a tasas promedio de 3,5% anual, llegando en diciembre de 2024 a cerca de 939.000. De estos, cerca de la mitad se desempeña en la administración central, mientras que un 37% lo hace en el sector municipal, el 6,1% en universidades y centros de formación técnica (CFT) estatales, el 2,7% en organismos autónomos y el restante 0,1% en otras instituciones públicas.

    En el análisis, LyD sostiene que, en 24 de los últimos 34 años, los salarios del sector público se han reajustado por sobre la variación del IPC (70% del tiempo), lo que ha permitido a los funcionarios aumentar sus remuneraciones en un porcentaje por sobre la variación del IPC, es decir, sus remuneraciones han crecido en términos reales.

    En los años más recientes, la elevada inflación poscrisis sanitaria del Covid significó en 2022 un reajuste nominal de 12% (-1,3% real), magnitud que fue sustancialmente menor en los años siguientes: 4,3% y 4,9%, en 2023 y 2024 respectivamente.

    Sin acuerdo con la Anef

    Si bien la mayoría de los integrantes de la mesa del sector público firmaron el acuerdo, hubo uno importante que se restó. Se trata de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

    Su presidente, José Pérez, afirmó que “como Anef asumimos un mandato y no podemos aceptar que no haya un aumento del poder adquisitivo. La propuesta es un estancamiento regresivo y por ello no firmamos el acuerdo”.

    Tampoco firmaron el Colegio de Profesores, representantes de la salud y de universidades.

    El entendimiento con el resto de las asociaciones fue alcanzado durante la madrugada de este miércoles, tras negociaciones encabezadas por los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.

    Más sobre:ReajusteSector público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Lo más leído

    1.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    2.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    3.
    CTR: José Cox y Andrés Fazio enfrentan a exCEO que denuncia haber sido obligado a renunciar “bajo amenaza”

    CTR: José Cox y Andrés Fazio enfrentan a exCEO que denuncia haber sido obligado a renunciar “bajo amenaza”

    4.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    5.
    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni