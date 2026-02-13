SUSCRÍBETE POR $1100
    Country manager de Citi Chile asume como director de AmCham en reemplazo de Francisco Pérez Mackenna

    José Miguel Salvador cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y lidera la franquicia de Citi Chile desde enero de 2024.

    Patricia San Juan
    José Miguel Salvador

    La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (Amcham Chile) dio a conocer este viernes dos cambios en la composición de su directorio.

    De este modo José Miguel Salvador, country manager de Citi Chile, se integra en reemplazo de Francisco Pérez Mackenna, quien deja la entidad debido a que asumirá como canciller en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

    La designación se realiza conforme a los estatutos de la Cámara, en su calidad de siguiente mayoría no electa en la última elección realizada en octubre de 2025, precisó el gremio.

    Asimismo, indicó que Jaime Szigethi, managing partner Chile, McKinsey & Company, ingresará al directorio en reemplazo de Felipe Ramírez, country leader de AWS Chile, quien dejará la compañía para asumir nuevos desafíos profesionales.

    “Desde AmCham Chile agradecemos a Francisco Pérez Mackenna y Felipe Ramírez por su valioso aporte y compromiso con la Cámara, y damos una cordial bienvenida a los nuevos directores. Sus incorporaciones representan un importante refuerzo para nuestra labor institucional, tanto por su trayectoria profesional como por el profundo conocimiento que poseen del entorno empresarial y estratégico, en un momento especialmente relevante para nuestra agenda y para el fortalecimiento de la relación bilateral entre Chile y Estados Unidos”, dijo el gremio en un comunicado

    Trayectoria

    José Miguel Salvador cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y lidera la franquicia de Citi Chile desde enero de 2024. A lo largo de su carrera ha ocupado diversas posiciones en las áreas de banca corporativa y de inversión, así como en banca privada para América Latina.

    Antes de asumir como country manager en Chile, se desempeñó como head of Business Development para Chile, el Cono Sur y Latinoamérica, liderando la relación con clientes en la región tanto en banca corporativa como privada. Inició su trayectoria en Citibank Chile en 1993 como relationship manager en la banca corporativa, a cargo de la unidad de Minería y Multinacioles. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile.

    En tanto Jaime Szigethi es socio y managing partner de la oficina de Santiago de McKinsey & Company, y ha liderado procesos de transformación empresarial en diversas industrias, incluyendo transporte, logística, turismo, retail y servicios públicos. Cuenta con una trayectoria en proyectos de estrategia, transformación digital, experiencia del cliente y mejora operacional, trabajando con empresas líderes en América del Sur y otros países del mundo. Antes de unirse a McKinsey & Company, trabajó en Lan Airlines, donde se enfocó en el crecimiento en América Latina y en el desarrollo del hub en Lima. Jaime tiene un MBA de Berkeley Haas School of Business y es ingeniero industrial.

