CPC le presentó al ministro Rau preocupaciones sobre “algunas iniciativas legislativas y dictámenes de la DT”

Esta mañana se realizó la primera reunión del ministro del Trabajo, Tomás Rau, con los representantes gremiales de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Aunque sus declaraciones posteriores fueron breves, Rau aseguró que durante la reunión se abordaron temas importantes para el crecimiento y empleo, especialmente enfocado en la generación de crecimiento y puestos de trabajo.

“Como hemos dicho, tenemos una situación muy delicada, con una tasa de desempleo sobre el 8% por más de 37 meses, que es una preocupación que nos debería motivar a todos a superar”, declaró antes de retirarse.

Sobre los temas abordados Susana Jiménez, presidenta de la CPC, aseguró que los distintos representantes gremiales entregaron sus propuestas al ministro, además de “compartir las dudas y preocupaciones respecto a algunas iniciativas legislativas y respecto de algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo, y por supuesto también poder enterarnos ya de primera persona de la agenda del propio gobierno”.

40 horas

Uno de los temas abordados fue la reducción de la jornada laboral, que en abril de este año pasará de 44 a 42 horas semanales. Durante la semana pasada, declaraciones de Rau fueron interpretadas como una posibilidad de frenar esta reforma, lo que ya ha sido desmentido por el mismo ministro.

Sin embargo, a pesar de que Jiménez volvió a descartar esta posibilidad, afirmó que estuvo sobre la mesa la búsqueda de opciones para facilitar este cambio a las empresas.

“Tenemos claro, y decimos lo que señaló el ministro, que la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso. Pero evidentemente hay espacios de conversación para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas”, afirmó.

Feriados irrenunciables

Otro tema abordado fue la discusión en torno a los feriados obligatorios. Durante esta mañana el arzobispo Fernando Chomalí hizo el llamado a los grandes comercios a no abrir durante Viernes Santo, ya que quienes terminan trabajando son “los más pobres”.

Al respecto la presidenta de la asociación de gremios aseguró que la postura de la CPC está por no agregar feriados irrenunciables, sea por festividades o por días electorales.

“Lo cierto es que eso genera una merma muy importante no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad”.