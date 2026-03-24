CPC y alza de la bencina: “En muchas de las actividades productivas hay contratos que permiten ajustes asociados al precio del combustible”

El Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, realiza un punto de prensa luego de una reunión con el Presidente Electo, en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Tras una reunión del comité ejecutivo de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), la presidenta de la organización gremial, Susana Jiménez, estimó que el alza de los combustibles tendrá una incidencia de alrededor de 0,3 puntos en la inflación de marzo y un punto en abril.

“También en la actividad productiva, de acuerdo con estimaciones del Banco Central, cada 10% que sube el precio el petróleo tiene un impacto entre 0,1 y 0,3 puntos del PIB”, agregó.

En ese sentido, señaló que el alza “tiene un efecto en los bolsillos de las personas y también en toda la cadena de valor que significa la actividad productiva, que depende del combustible, que en el caso chileno es enteramente importado”.

Adicionalmente declaró que la CPC entiende que este es un tema “muy difícil y que no es de fácil solución, por lo tanto, es muy importante que venga acompañada de medidas de mitigación particularmente para las personas más vulnerables”, que es lo que se busca con medidas destinadas al precio de la parafina y el congelamiento de las tarifas de transporte público en la Región Metropolitana.

Con respecto a la situación concreta de los transportistas, Jiménez declaró que la CPC mantiene un monitoreo constante a su situación. “Entendemos que en muchas de las actividades productivas hay contratos que permiten ajustes asociados al precio del combustible, pero evidentemente hay una preocupación especial por los transportistas de menor tamaño que eventualmente podrían verse más afectados”.

La dirigente gremial manifestó su esperanza “de que esto se resuelva prontamente” y recordó que los efectos del conflicto no son inmediatos. “Sabemos que hay disrupción en el tránsito de buques, hay daño a infraestructura energética, y por lo tanto no sabemos cuáles van a ser las consecuencias”, dijo.

“Es imposible evadir la realidad que es que los precios internacionales han subido y que eso, más temprano que tarde, se ve reflejado en los precios internos. No hay de otra cuando somos un país importador neto de combustible. Creo que ahora lo que hay que buscar es cómo entre todos tratamos de que el impacto sea lo más leve posible”, finalizó.

SNA

Otro gremio, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), manifestó que entienden “que el importante ajuste en los combustibles responde a un escenario coyuntural internacional complejo y a un déficit fiscal de nuestras finanzas públicas”.

Sobre esto, agregaron que la preocupación el gremio radica en la importancia que tienen los combustibles “para la producción agrícola y el transporte de carga”, agregando que “aumento de esta magnitud presiona directamente los costos de producción y logística, lo que podría trasladarse al precio de los alimentos”.

Al igual que Jimenéz, el llamado de Antonio Walker, presidente de la SNA, fue a “seguir avanzando en medidas de apoyo focalizadas que permitan mitigar los efectos, especialmente en los sectores más vulnerables y sensibles. Al mismo tiempo, este escenario exige responsabilidad y colaboración de todos, evitando la especulación y resguardando la cadena de abastecimiento del país”.

CChC

Por su parte Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), declaró que “el sector construcción no está exento de estos efectos negativos por la incidencia que tiene los costos del transporte y de los distintos materiales. Estamos monitoreando su evolución para dimensionar sus impactos y evaluar posibles medidas que contribuyan a mitigar sus efectos en la actividad”.

“Esperamos que las medidas paliativas que congelarán el valor del transporte público, contendrán el precio del kerosene y ayudarán a taxistas y colectiveros, sean clave para amortiguar estos efectos que impactan a la ciudadanía”, agregó.