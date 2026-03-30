Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina

El directorio de Cristalerías de Chile, una de las empresas principales del grupo Claro, tuvo por última vez una mujer en 2009, cuando en la mesa estaba Magdalena Matte Lecaros, quien dejó ese cargo al año siguiente para asumir como ministra de Vivienda de Sebastián Piñera. Desde entonces, Cristalerías solo ha tenido directorios masculinos. La última mesa, electa en 2023, estaba compuesta por 10 hombres.

Aquello, sin embargo, cambiará este 2026: en la renovación de la mesa que se realizará en la junta ordinaria de accionistas, el holding, el mayor productor local de envases de vidrio, y que controla también la viña Santa Rita, volverá a tener una directora: Macarena Swett Opazo, integrante de una de las familias accionistas de la compañía. Swett es uno de los diez postulantes hasta ahora al directorio.

En total, si se eligen esos diez candidatos en la junta de accionistas que se hará la próxima semana, el 7 de abril, el directorio tendrá cuatro renovaciones.

En la mesa se mantendrán su presidente, Baltazar Sánchez, director de Cristalerías de Chile desde 1990; el empresario Fernando Franke, en la mesa desde 2013; José Miguel Sánchez y Alfonso Márquez de la Plata, directores desde 2020, y Sebastián Swett Opazo, presente desde 2018. Los cinco son propuestos por la controladora, Elecmetal, empresa del grupo Claro que tampoco tiene mujeres en su directorio, pero cuya renovación no corresponde en 2026: el año pasado fueron elegidos por última vez sus siete integrantes. A esos cinco directores que se mantienen en Cristalerías se suma Fernando Izquiero Etchebarne, ingeniero civil industrial, director de Fepasa, Codelca y Petroquim, en Cristalerías desde 2023.

De la mesa saldrán cuatro directores electos hace tres años: Cristóbal Eyzaguirre, el abogado y socio de Claro y Cia que es el representante del grupo controlador, una fundación cuya proyectora es María Luisa Vial, la viuda de Ricardo Claro; Juan Ignacio Figueroa; Abel Bouchón; y Alfonso Swett Saavedra, quien cedió su lugar a su hija Macarena, ingeniera comercial de la Universidad Católica; gerente general de Costanera SACI y directora ejecutiva de Forus, la cadena de retail de la familia Swett.

El grupo decidió incorporar a otros tres profesionales para reforzar una de sus principales empresas operativas, que atravesó un difícil 2025. El año pasado, la compañía reportó pérdidas por $ 5.380 millones, versus ganancias por $ 1.426 millones del año previo. “Este resultado es insatisfactorio, ya que los márgenes obtenidos en el segmento vidrios no fueron suficientes para compensar el alza de costos de dicho negocio, ni tampoco la pérdida operacional del segmento vinos", escribió Baltazar Sánchez, presidente de la empresa, en la memoria 2025 de CristalChile.

Así, al directorio ingresarán otros tres nuevos integrantes. El primero es Eugenio Arteaga, ingeniero comercial, CEO de Elecmetal desde 2021.

También se incorporará Jaime Besa, socio de la gestora de private equity Southern Cross desde 2015, director de empresas Baker, Sonacol y Volta. Fue director de Esmax Distribución (ex Petrobrás Chile), la que fue vendida por Southern Cross a la saudí Aramco. Antes, Besa trabajó en Drake Holding, el family office de Nicolás Ibáñez.

El tercer nuevo director es Felipe Joannon, quien por 15 años fue gerente de desarrollo de Quiñenco, la matriz del grupo Luksic, y hoy participa en empresas relevantes del grupo Matte: es director de Forestal O´Higgins y de Almendral. También es director de Quimetal, Icom Inmobiliaria, Ebco, Vivo y Wenco. En el caso de Joannon, es también un regreso: antes de llegar al grupo Luksic, el ingeniero comercial UC fue gerente general de la Viña Santa Rita y subgerente general de Cristalerías Chile.

En Santa Rita, el directorio de seis integrantes tampoco tendrá mujeres. La semana pasada fueron comunicados los seis postulantes a la mesa en la junta de accionistas del 6 de abril y entre quienes no figura Constanza Cea, hoy integrante de la mesa de la viña. Sin embargo, Cea ingresará a Ediciones Financieras, la empresa del grupo Claro que publica Diario Financiero.