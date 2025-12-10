¿Cuánto cobrará Sonda para ser el administrador externo de la nueva modalidad de Fonasa?

La primera licitación que realizó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) se declaró desierta a fines de junio pasado, pues ninguna compañía de seguros hizo ofertas.

Por eso mismo, Fonasa hizo cambios y en octubre lanzó las nuevas bases de licitación con las que busca conquistar a las compañías de seguros de vida para que oferten en esta segunda subasta.

El acto de apertura técnica y económica será el 26 de diciembre, mientras que el 25 de enero será la adjudicación.

Con este objetivo, el 13 de octubre Fonasa lanzó una consulta al mercado para contratar un “administrador externo” que cumpla las funciones de back office de su nueva modalidad. Según detallaba la descripción de la consulta, “corresponde a un administrador de procesos de negocios y habilitador tecnológico integral para la operativa de la MCC”.

Fonasa recibió nueve propuestas, y una vez cerrada la consulta, definió hacer un trato directo con Sonda, al ser la oferta que le pareció más conveniente.

Justamente el valor de la prima que pagarán los afiliados a la MCC, dependerá de las ofertas que hagan las aseguradoras, pero también del costo de la administración de este seguro, según el precio que cobrará Sonda.

Por eso, las aseguradoras estaban mirando con atención este proceso, a la espera de ver cuánto costará este servicio, porque dependiendo de ello, podrán proyectar el valor que eventualmente podría tener la prima para los asegurados, y por ende, hacer una estimación de la demanda por la MCC.

El asegurador público ya informó formalmente a las compañías de seguros que Sonda se adjudicó el servicio de administración externa de la MCC, que brindará el soporte tecnológico para la operación, con interfaces para la gestión de siniestros, entre otros.

En el portal donde Fonasa consolida la información de la licitación pública de cara a las aseguradoras, comunicó que “la tarifa por sus servicios, con IVA, tendrá un valor de 0,05355 UF por prima recaudada”. Esto equivale a unos $2 mil.

Sonda

En todo caso, detalló que “la tarifa del administrador externo podría ser rebajada”, según una tabla de descuentos que adjuntó, “lo cual aplicará a las personas aseguradas en la modalidad al momento de la renovación de su póliza y los nuevos asegurados en la MCC”.

La tabla señala que si los asegurados en la MCC superan los 400 mil, pero están por debajo de los 600 mil, el descuento sobre la tarifa anteriormente mencionada será del 5%. Si el número de asegurados va entre los 600 mil y 800 mil, el descuento será de 8%. En tanto, si están en el rango de entre 800 mil y 1 millón, el descuento será del 10%.

En caso de que los asegurados que se sumen a la MCC superen 1 millón de personas, pero se encuentren por debajo de 1,2 millones, el descuento será del 12%. Sobre ese nivel, el descuento llegaría al 15%.