El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

El dólar no para de bajar en Chile y hoy marcó un nuevo mínimo desde fines de 2023 en otra jornada de precios récords del cobre.

Al cierre de esta edición, la divisa estadounidense se transaba en $ 884,96, lo que supone un retroceso de $ 4,72 (0,53%) respecto a la sesión previa y su nivel más bajo desde el 24 de diciembre de 2023.

Con este resultado, el tipo de cambio acumula una baja de 2,12% en lo que va de 2026 y de 12,4% en un año.

El peso chileno una vez más tuvo como aliado al metal rojo que se empieza a acostumbrar a situarse encima de la barrera de los US$ 6 por libra. Ello en un contexto de alzas generalizadas en el precio de los metales que también están en niveles récords.

El metal rojo sigue impulsado por riesgos en la oferta global, con interrupciones productivas en Sudamérica y temores a eventuales aranceles de Estados Unidos al cobre refinado, lo que ha incentivado la acumulación de inventarios y reducido la disponibilidad en otros mercados.

“Este escenario continúa entregando un fuerte soporte al peso chileno”, comentó Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

En cuánto está el dólar hoy Oliver Llaneza Hesse

De acuerdo a Reuters, la mayoría de las principales monedas de América Latina subían el miércoles, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales tras nuevos datos de la economía estadounidense y preocupaciones por la autonomía de la Reserva Federal.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en noviembre, mientras que el índice de precios al productor (IPP) para demanda final subió un 0,2​%​​​​​​​​​ en noviembre.

Aranceles

Con todo, la mirada de los mercados también está puesta en el veredicto que dará a conocer la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles recíprocos que anunció Donald Trump el año pasado.

Tras las audiencias de principios de noviembre, varios miembros mostraron su escepticismo con la interpretación que se hizo de la ley, “por lo que la probabilidad de que los aranceles recíprocos sean invalidados es alta”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

El experto cree que esto rebajaría el arancel medio desde niveles cercanos al 17% hasta el 9%, aunque su escenario contempla que serían sustituidos por otros aranceles para mantener los ingresos fiscales.