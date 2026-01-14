SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    La divisa estadounidense experimentó una caída de 0,53% en medio de los nuevos récords del cobre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    En cuánto está el dólar hoy JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar no para de bajar en Chile y hoy marcó un nuevo mínimo desde fines de 2023 en otra jornada de precios récords del cobre.

    Al cierre de esta edición, la divisa estadounidense se transaba en $ 884,96, lo que supone un retroceso de $ 4,72 (0,53%) respecto a la sesión previa y su nivel más bajo desde el 24 de diciembre de 2023.

    Con este resultado, el tipo de cambio acumula una baja de 2,12% en lo que va de 2026 y de 12,4% en un año.

    El peso chileno una vez más tuvo como aliado al metal rojo que se empieza a acostumbrar a situarse encima de la barrera de los US$ 6 por libra. Ello en un contexto de alzas generalizadas en el precio de los metales que también están en niveles récords.

    El metal rojo sigue impulsado por riesgos en la oferta global, con interrupciones productivas en Sudamérica y temores a eventuales aranceles de Estados Unidos al cobre refinado, lo que ha incentivado la acumulación de inventarios y reducido la disponibilidad en otros mercados.

    “Este escenario continúa entregando un fuerte soporte al peso chileno”, comentó Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    En cuánto está el dólar hoy Oliver Llaneza Hesse

    De acuerdo a Reuters, la mayoría de las principales monedas de América Latina subían el miércoles, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales tras nuevos datos de la economía estadounidense y preocupaciones por la autonomía de la Reserva Federal.

    Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en noviembre, mientras que el índice de precios al productor (IPP) para demanda final subió un 0,2​%​​​​​​​​​ en noviembre.

    Aranceles

    Con todo, la mirada de los mercados también está puesta en el veredicto que dará a conocer la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles recíprocos que anunció Donald Trump el año pasado.

    Tras las audiencias de principios de noviembre, varios miembros mostraron su escepticismo con la interpretación que se hizo de la ley, “por lo que la probabilidad de que los aranceles recíprocos sean invalidados es alta”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

    El experto cree que esto rebajaría el arancel medio desde niveles cercanos al 17% hasta el 9%, aunque su escenario contempla que serían sustituidos por otros aranceles para mantener los ingresos fiscales.

    Más sobre:DólarCobreTipo de cambioAranceles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Congreso aprueba extensión de estado de excepción en macrozona sur

    Nuevo espacio verde para el sur de Santiago: obras del parque Cerro Chena alcanzan un 75% de avance

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    Fiscalía abre investigación de oficio por polémica fiesta de SLEP de Atacama

    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    2.
    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    3.
    CDE apela al fallo que condena al Fisco a pagar casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    CDE apela al fallo que condena al Fisco a pagar casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5.
    Reajuste sector público: Cámara despacha al Senado alza salarial, pero rechaza “las normas de amarre”

    Reajuste sector público: Cámara despacha al Senado alza salarial, pero rechaza “las normas de amarre”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles
    Negocios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    Reajuste sector público: Cámara despacha al Senado alza salarial, pero rechaza “las normas de amarre”

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar
    El Deportivo

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Elche por la Copa del Rey

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile
    Cultura y entretención

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender