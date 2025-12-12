VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    El país se prepara para elegir al sucesor de Gabriel Boric en el balotaje de este domingo.

    David Nogales 
    David Nogales
    Qué dije Polymarket sobre la segunda vuelta presidencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El balotaje está a la vuelta de la esquina. La segunda vuelta presidencial será este domingo y los chilenos deberán elegir entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el representante de la oposición, José Antonio Kast.

    Los sondeos electorales apuntaban a un triunfo del republicano, pero como rige la “veda” de encuestas (la ley prohíbe su difusión 15 días antes de las elecciones) las miradas se han volcado hacia plataformas como Polymarket para anticipar un resultado, las cuales no son encuestas.

    Según Polymarket, los estudios demuestran que los mercados de predicción suelen ser más precisos que los expertos, porque combinan noticias, encuestas y opiniones de analistas en un único valor que representa la visión del mercado sobre las probabilidades de un evento.

    “Nuestros mercados reflejan probabilidades precisas, imparciales y en tiempo real para los eventos que más le importan. Los mercados buscan la verdad”, afirma la plataforma en su página web.

    A diferencia de las casas de apuestas tradicionales, en Polymarket, los usuarios no apuestan contra “la casa”, sino contra otros usuarios. Las operaciones se ejecutan automáticamente a través de contratos inteligentes en la blockchain, lo que busca mayor transparencia y menores comisiones.

    ¿Y qué dicen las apuesta en Polymarket?

    De acuerdo al panel presidencial de Polymarket, José Antonio Kast disparó sus probabilidades de ganar el balotaje tras su triunfo en las elecciones de noviembre pasado.

    Qué dije Polymarket sobre la segunda vuelta presidencial

    Justo antes de esos comicios, el republicano tenía en torno a un 70% de probabilidad de ganar, pero hoy, a poco más de 48 horas para la elección, Polymarket le asigna una chance de 99% frente al 1% de la representante oficialista.

    Pero en el improbable escenario de un triunfo de Jara, el retorno de la apuesta en su favor es mucho más que generosa. Al simular un juego por US$ 1.000 a su victoria sobre Kast, la ganancia estimada asciende a US$ 49.411, algo así como $ 45 millones.

    Apostar esos US$ 1.000 a un triunfo de Kast sólo generaría una ganancia de US$ 13 (unos $ 11.900).

