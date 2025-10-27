SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

El marketplace de predicciones en línea, que anticipó el triunfo de Jeannette Jara en las primarias y de Trump en EE.UU. sigue mostrando a Kast como el gran favorito, por amplio margen. Evelyn Matthei, por su parte, cayó al cuarto lugar y a su mínimo desde que se mide esta elección.

Rodrigo CárdenasPor 
Rodrigo Cárdenas

Las elecciones presidenciales chilenas siguen movidas, no solo en las encuestas, que este fin de semana mostraron que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, supera a la carta de ChileVamos, Evelyn Matthei, en el tercer lugar. También la casa de apuestas Polymarket ha estado mostrando cambios al respecto en estos días, reflejando el alza del actual diputado.

Al mediodía de este lunes, por lejos el principal favorito para ser el nuevo presidente de Chile sigue siendo José Antonio Kast, con el 68% de probabilidades, según las apuestas. De todas formas, esta cifra está por debajo del peak de 75% que tuvo a inicios de octubre.

En segundo lugar ahora aparece precisamente Kaiser, con el 16% de probabilidades, desplazando al tercer puesto a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien tiene un 13%. Esta es la primera vez que Jara pierde el segundo lugar, desde que ganó las primarias de los partidos progobierno a fines de junio y que fue prevista por Polymarket. Tras esa victoria, el mercado de predicciones le asignó una probabilidad de victoria de 18%, que luego subió a cerca de 20%. En ese mismo momento se anticipaba que el ganador de las elecciones de noviembre sería el republicano José Antonio Kast, cuyas probabilidades se dispararon hasta un 50%. Mientras, la abanderada de ChileVamos, Evelyn Matthei, llegaba a 25%.

Jara ha venido disminuyendo sus opciones desde un máximo de 31,7% del 10 de julio, hasta el 13% de este lunes.

De hecho, casi cuatro meses después, el escenario es más positivo para el republicano, de acuerdo con este marketplace de predicciones en línea, que también anticipó el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris.

Las posibilidades se mueven tal como cualquier apuesta deportiva, es decir, quién recibe más favoritismo “paga” menos por la apuesta que los menos probables.

El que más ha subido en las últimas semanas es Kaiser, quien marcaba cerca de 2% a inicios de mes y que comenzó a repuntar principalmente en la última semana, en línea con el fuerte incremento en los sondeos nacionales.

Por ejemplo, la encuesta Cadem del fin de semana mostró que la disputa por el tercer lugar vive un cambio relevante: Johannes Kaiser sube dos puntos y alcanza el 14%, superando a Evelyn Matthei, que cae un punto y se ubica en 13%. Por su parte, Franco Parisi (Partido de la Gente) se mantiene sin variaciones, con 11%.

Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%), mientras que un 9% de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.

Este escenario ha hecho caer fuerte las probabilidades que los apostadores le dan a Matthei, la que comenzó la carrera en este sitio web con 58% de las apuestas a inicios de mayo, y hoy está en 4%, su mínimo desde que partió esta medición.

Finalmente, en quinto lugar aparece Parisi con un 1% de probabilidades. Los demás candidatos (Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés) tienen menos de 1% y Mayne-Nicholls no está contabilizado.

Según Polymarket, los estudios demuestran que los mercados de predicción suelen ser más precisos que los expertos, porque combinan noticias, encuestas y opiniones de expertos en un único valor que representa la visión del mercado sobre las probabilidades de un evento.

“Nuestros mercados reflejan probabilidades precisas, imparciales y en tiempo real para los eventos que más le importan. Los mercados buscan la verdad”, afirma la plataforma en su página web.

Más sobre:EleccionesJeannette JaraJosé Antonio KastEvelyn MattheiJohannes Kaiser

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX
Cultura y entretención

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal