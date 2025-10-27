Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Las elecciones presidenciales chilenas siguen movidas, no solo en las encuestas, que este fin de semana mostraron que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, supera a la carta de ChileVamos, Evelyn Matthei, en el tercer lugar. También la casa de apuestas Polymarket ha estado mostrando cambios al respecto en estos días, reflejando el alza del actual diputado.

Al mediodía de este lunes, por lejos el principal favorito para ser el nuevo presidente de Chile sigue siendo José Antonio Kast, con el 68% de probabilidades, según las apuestas. De todas formas, esta cifra está por debajo del peak de 75% que tuvo a inicios de octubre.

En segundo lugar ahora aparece precisamente Kaiser, con el 16% de probabilidades, desplazando al tercer puesto a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien tiene un 13%. Esta es la primera vez que Jara pierde el segundo lugar, desde que ganó las primarias de los partidos progobierno a fines de junio y que fue prevista por Polymarket. Tras esa victoria, el mercado de predicciones le asignó una probabilidad de victoria de 18%, que luego subió a cerca de 20%. En ese mismo momento se anticipaba que el ganador de las elecciones de noviembre sería el republicano José Antonio Kast, cuyas probabilidades se dispararon hasta un 50%. Mientras, la abanderada de ChileVamos, Evelyn Matthei, llegaba a 25%.

Jara ha venido disminuyendo sus opciones desde un máximo de 31,7% del 10 de julio, hasta el 13% de este lunes.

De hecho, casi cuatro meses después, el escenario es más positivo para el republicano, de acuerdo con este marketplace de predicciones en línea, que también anticipó el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris.

Las posibilidades se mueven tal como cualquier apuesta deportiva, es decir, quién recibe más favoritismo “paga” menos por la apuesta que los menos probables.

El que más ha subido en las últimas semanas es Kaiser, quien marcaba cerca de 2% a inicios de mes y que comenzó a repuntar principalmente en la última semana, en línea con el fuerte incremento en los sondeos nacionales.

Por ejemplo, la encuesta Cadem del fin de semana mostró que la disputa por el tercer lugar vive un cambio relevante: Johannes Kaiser sube dos puntos y alcanza el 14%, superando a Evelyn Matthei, que cae un punto y se ubica en 13%. Por su parte, Franco Parisi (Partido de la Gente) se mantiene sin variaciones, con 11%.

Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%), mientras que un 9% de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.

Este escenario ha hecho caer fuerte las probabilidades que los apostadores le dan a Matthei, la que comenzó la carrera en este sitio web con 58% de las apuestas a inicios de mayo, y hoy está en 4%, su mínimo desde que partió esta medición.

Finalmente, en quinto lugar aparece Parisi con un 1% de probabilidades. Los demás candidatos (Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés) tienen menos de 1% y Mayne-Nicholls no está contabilizado.

Según Polymarket, los estudios demuestran que los mercados de predicción suelen ser más precisos que los expertos, porque combinan noticias, encuestas y opiniones de expertos en un único valor que representa la visión del mercado sobre las probabilidades de un evento.

“Nuestros mercados reflejan probabilidades precisas, imparciales y en tiempo real para los eventos que más le importan. Los mercados buscan la verdad”, afirma la plataforma en su página web.