¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara para la segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron los ganadores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y a pesar de que hoy son motivo de críticas y escrutinio público, la mayoría de las encuestas había anticipado que la representante del oficialismo y el republicano definirían el balotaje.

Los sondeos conocidos hasta ahora dan por vencedor a Kast en la segunda vuelta presidencial fijada para el próximo 14 de diciembre, algo que también se ve reflejado en el mercado de las apuestas.

En ese contexto, Polymarket se ha convertido en otra fuente de información si es que se quiere predecir el resultado. En esta plataforma, el favoritismo absoluto se lo lleva Kast, con un 95,2% de probabilidades de convertirse en presidente.

Así, una hipotética inversión de US$ 1.000 en su triunfo, da una ganancia de apenas US$ 48,22, unos $ 44.630 al cambio de hoy.

Con la abanderada del oficialismo sucede lo opuesto. Polymarket le asigna una mínima probabilidad de 4,1% y una inversión de US$ 1.000 en su triunfo genera una ganancia de US$ 25.950, es decir, poco más de $ 24 millones al cambio actual.

Según Polymarket, los estudios demuestran que los mercados de predicción suelen ser más precisos que los expertos, porque combinan noticias, encuestas y opiniones de expertos en un único valor que representa la visión del mercado sobre las probabilidades de un evento.

“Nuestros mercados reflejan probabilidades precisas, imparciales y en tiempo real para los eventos que más le importan. Los mercados buscan la verdad”, afirma la plataforma en su página web.

A diferencia de las casas de apuestas tradicionales, en Polymarket, los usuarios no apuestan contra “la casa”, sino contra otros usuarios. Las operaciones se ejecutan automáticamente a través de contratos inteligentes en la blockchain, lo que busca mayor transparencia y menores comisiones.