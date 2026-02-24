El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

El bitcoin registró este martes una caída superior al 5%, quebrando por momentos la barrera de los US$63.000. El movimiento se produjo en un contexto marcado por la intensificación de tensiones arancelarias y mayores riesgos geopolíticos, lo que llevó a inversionistas a reducir exposición a activos considerados de mayor riesgo.

Al cierre de este edición, la criptomoneda más valiosa del mercado se recuperaba y su caída llegaba sólo al 2%, cotizándose en US$ 63.309, de acuerdo a los datos de Tradingview.

Christopher Hamilton, head of client investment solutions, APAC ex Japan en Invesco, señaló en declaraciones que recoge CNBC que el retroceso “se parece menos a un shock específico de criptomonedas y más a un clásico ajuste en el sentimiento de riesgo”.

Cuánto vale un bitcoin Benoit Tessier

Añadió que la baja probablemente responde a un “tactical de-risking” más que a una salida estructural del mercado.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que determinaría “probablemente en los próximos 10 días” si lanzará un ataque contra Irán, en medio de la resistencia de ese país a un nuevo acuerdo nuclear.

Desde entonces, las tensiones se han intensificado, mientras Washington continúa desplegando activos militares en Medio Oriente.

El mal desempeño del bitcoin

El bitcoin ha experimentado una marcada venta desde octubre del año pasado, cuando superó los US$125.000. La tendencia bajista se extendió al inicio del nuevo año.

Cuánto vale un bitcoin Kevin Wurm

En lo que va de este ejercicio, la criptomoneda acumula una caída de 27,6% y ha retrocedido 50% desde el máximo alcanzado en octubre.

En un año, el retroceso supera el 34%.

Billy Leung, estratega de inversiones en Global X Australia, sostuvo que el bitcoin sigue siendo altamente sensible a las condiciones globales de liquidez.

“Si los mercados interpretan la política comercial como un endurecimiento de las condiciones financieras, el cripto será el primero en sentirlo”, afirmó el experto citado por CNBC.