Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

A un poco más de 20 días del cambio de mando, el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió este lunes con la actual ministra de Minería, Aurora Williams. Se trata de la segunda bilateral sostenida por el futuro jefe de las dos carteras.

Con el objetivo de presentar los principales avances alcanzados por el Ministerio de Minería durante estos cuatro años, la jefa de la cartera, junto a la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, se reunieron esta mañana con el próximo secretario de Estado y el futuro subsecretario de la cartera, Álvaro González. Esto a propósito del proceso de traspaso del mando de Minería.

Durante la reunión, según informó el Ministerio de Minería, los temas versaron sobre las inversiones proyectadas para el sector en el próximo período, en el marco de lo que sería, según Mas, un “súper ciclo del cobre”. A ello se sumó el futuro del litio y sus desafíos.

“Hoy hemos concretado la primera reunión de traspaso con las nuevas autoridades del ministerio, a quienes hemos dispuesto de la información estructurada para que este traspaso sea lo más eficiente posible mirando la minería de largo plazo”, anunció Williams.

A nivel global, destacó el rol que juega Chile en la materia. Asimismo, levantó la relevancia de “dar continuidad a las políticas públicas que hoy día el país y el mundo necesitan”.

“En la reunión de coordinación de traspaso abordamos una serie de temáticas sobre los desafíos que enfrenta la minería, principal motor de las exportaciones chilenas”, aseguró Mas.

De igual forma, el futuro titular de Minería agradeció la disposición de la ministra y de la subsecretaria Chahuán en un encuentro ”marcado por el súper ciclo del cobre y el repunte en el precio del litio. También se analizaron las inversiones esperadas en el sector, junto con los desafíos asociados a los contratos de litio liderados por Codelco y Enami“.

Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric también reiteraron su disposición a continuar con el proceso de traspaso. En la cita también participaron las jefas de ambos gabinetes, Paula Baltra y Daniella Müller, además de los próximos jefes de gabinete, Agustín Quera y Juan Pablo Alliende.

Daniel Mas fue anunciado el pasado 20 de enero en medio de controversias suscitadas por la caída de Santiago Montt como supuesto nombre para la cartera de Minería. Esto, luego de que Montt divulgase anticipadamente su participación dentro de la futura administración de José Antonio Kast.

Frente a la designación de Mas como biministro, el gremio minero demostró su molestia al día siguiente: “No compartimos la decisión de que el Ministerio de Minería quede a cargo de un biministro”, declaró el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco.