Daza destaca la necesidad de explotar el cobre en Argentina y asegura una generación de riqueza inédita

El viceministro de Economía de Argentina, el chileno José Luis Daza, asistió al canal de streaming libertario y partidario del gobierno del presidente Javier Mieli, llamado “Carajo”, donde participó del programa “Las Tres Anclas”, para destacar la actual gestión del país vecino y entregar positivas proyecciones.

“Hay un conjunto de factores dentro de la Argentina e impulsados por el gobierno, por el área política, por los mercados y por lo que está pasando internacionalmente, que van a generar un dinamismo en los próximos meses y el próximo año, en donde todo lo positivo que se ha venido se va a acelerar”, dijo Daza.

Ante este contexto, Daza comentó que en los “primeros años tuvimos que estabilizar (la economía), tuvimos que desactivar una multitud de bombas de tiempo que nos dejaron, que estaban haciendo tik-tak. Una por una por una las fuimos desactivando (...) y recurrimos a todos los instrumentos que podíamos mundialmente”.

“Desactivamos esas bombas, pasamos de una elección que ahora nos da un horizonte para hacer las reformas que van a gatillar inversión doméstica y de afuera (...) Es un momento muy especial, de bisagra, en donde todo el trabajo que hemos hecho se va a acelerar en los resultados para adelante, podríamos decir”, añadió.

El chileno comentó que el plan de estabilización “está a punto de finalizar; todavía nos falta concretar (...) la formalización del proceso de compra de reservas internacionales”.

“Nos falta el acceso a mercados (...) pero todo lo que nos falta es infinitamente más fácil de lo que ya se hizo (...) Con la llegada del nuevo Congreso se empiezan a implementar todas las reformas estructurales (...) El proyecto más ambicioso de reformas en todo el mundo; no hay otro país que esté enfrentando un proceso de reforma como el que está haciendo Argentina y con un líder completamente comprometido”, dijo.

“Este debate sobre las reservas va a desaparecer solo como fueron desapareciendo cada una de las otras críticas, contingencias, ataques, en la medida en que se iban concretando, así que estamos en un momento muy especial”, complementó.

Además, Daza comentó que en este periodo de ajuste también se benefició a las personas. “El riesgo país cae y al mismo tiempo cae la tasa de interés que se le cobra al quiosquero, que tiene que descontar un cheque. Entonces hay una relación directa entre el impacto del riesgo país a nivel global y el costo que tiene para el pequeño empresario.

En esa línea, Daza aseguró que la economía argentina va a generar riqueza más allá de los grupos tradicionales del país vecino. “Vas a ver el surgimiento de una nueva clase empresarial, vas a ver el surgimiento de nuevos jóvenes que no van a ser los apellidos y los nombres de siempre”, dijo.

En el contexto de ajuste y nuevas oportunidades que ve Daza para la economía del país vecino, el economista resaltó la necesidad de explotar el cobre que tiene Argentina. “Argentina tiene recursos de cobre totalmente inexplotados (...) Del otro lado (Chile) exportan US$ 60 mil millones y nosotros nada”.

“Acá va a haber un proceso de generación de riqueza en los próximos 20 años que es el más importante en todas partes del mundo”, reiteró.