    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue el encargado de anunciar a José Pablo Gómez como el nuevo responsable de encabezar a la Dipres.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    José Pablo Gómez, nuevo director de Presupuestos

    El actual gerente corporativo de Administración y Finanzas de Enap, José Pablo Gómez, será el próximo director de Presupuestos cuando el presidente electo, José Antonio Kast, asuma el próximo 11 de marzo. Así, Gómez reemplazará en el cargo a Javiera Martínez.

    Durante la primera administración de Michelle Bachelet, Gómez asumió como jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), cargo en el que fue ratificado hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Con la llegada de Gabriel Boric al gobierno y Mario Marcel en Hacienda, fue removido tras 14 años en dicha posición.

    Gómez es ingeniero civil industrial y economista de la Pontificia Universidad Católica, “con más de veinte años de experiencia en liderazgo de equipos y proyectos en el sector Salud y Hacienda Pública”, destaca la estatal Enap en su sitio web.

    El próximo líder de la Dipres era gerente corporativo de administración y finanzas de Enap desde noviembre de 2022.

    El encargado de confirmar su nombre fue el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el contexto de un seminario en Clapes UC y ante la pregunta directa sobre quién será el director de Presupuestos del gobierno del presidente electo Kast.

    “Es una persona con acabado conocimiento. Es un fiscalista, creyente en las instituciones. Dejó de serlo en este último periodo. Y le estamos diciendo bienvenido de regreso a la Dipres. Vamos a levantar la Dipres juntos”, dijo Quiroz en el seminario.

    En desarrollo

