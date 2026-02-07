Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

Durante el año 2025, la Unidad de Investigación (UI) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recibió 477 denuncias informando sobre eventuales infracciones a la legislación y normativa bajo el perímetro de la entidad regulatoria, lo que representa un incremento del 16% respecto del año 2024, y de 311% respecto del año 2018.

Para el Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes “el aumento de denuncias se explica, principalmente, por el crecimiento exponencial de denuncias (externas) recibidas en contra de entidades que están fuera del perímetro regulatorio de la CMF”.

“A partir del análisis de la información de la Unidad de Investigación, es posible constatar que, durante el año 2024, el 63% de las denuncias recibidas correspondían a entidades que están fuera del ámbito de fiscalización de la CMF; en tanto, durante el año 2025 el 72% de las denuncias recibidas por la Unidad de Investigación corresponde a ese mismo tipo de entidades, lo que representa un incremento significativo”, explicó a Pulso.

Desde la CMF explican que del total de denuncias externas recibidas en 2025, 292 se refieren a entidades que no se encuentran dentro de su perímetro de supervisión; y solo 119 se refieren a personas o entidades vigiladas.

A modo de balance, el abogado sostuvo que durante el año pasado la Unidad de Investigación debió focalizar los objetivos de trabajo interno en los procedimientos sancionatorios.

Sin embargo, “durante el año 2025, nos correspondió realizar investigaciones complejas, con varias personas involucradas, lo que se ha traducido en la realización de una mayor cantidad de diligencias investigativas y en la citación de una gran cantidad de personas a prestar su declaración ante nuestros equipos de investigación”.

Por tanto, “si bien durante 2025 requerimos más tiempo en finalizar los procedimientos sancionatorios, los tiempos siempre se han mantenido dentro de un ámbito razonable y muy por debajo del plazo máximo de nueves meses que establece la ley”.

“Nuestro esfuerzo es permanente en orden a hacer más eficiente nuestro proceso de trabajo, lo que hemos logrado con una adecuada coordinación interna y con un extraordinario espíritu de trabajo en equipo que, además, es interdisciplinario. Lo más importante es el alto compromiso y profesionalismo de cada uno de los miembros de la Unidad de Investigación”, añadió.

Por otro lado, desde el inicio del sistema de alertas al público, “la CMF ha informado sobre 402 entidades que no se encuentran dentro del perímetro de supervisión y que, en la mayoría de los casos, actúan con el fin de engañar, defraudar o extorsionar a las personas que contratan sus servicios”.

Durante el año 2025, la CMF alertó en su sitio web sobre 122 entidades no reguladas: 35 de ellas se refieren al otorgamiento de créditos fraudulentos; 42 a Aplicaciones que entregan crédito cobrando intereses superiores a la tasa máxima convencional y extorsionando a los solicitantes al momento del cobro del crédito; y 45 plataformas de inversión no supervisadas por la CMF.

Tiempos

Consultado el Fiscal de la UI sobre por qué han aumentado los Procedimientos Simplificados con admisión de responsabilidad en los últimos años, respondió: “Este tipo de procedimientos ha ido aumentando en el tiempo, y eso se debe particularmente al trabajo de los equipos de supervisión de la CMF, que detectan las infracciones de menor entidad que son materia del procedimiento simplificado. Además, estas infracciones normalmente son muy objetivas y no admiten mayor discusión, por lo tanto, es razonable para el infractor admitir responsabilidad sobre los hechos y aceptar la multa propuesta”.

“Especial aclaración merece el año 2024, en el cual el número de procedimientos simplificados fue sustancialmente mayor. Esto se debe principalmente a dos factores: primero, a una modificación de la Norma de Carácter General 426 que amplió el tipo de infracciones de menor entidad que deben ser tramitadas en procedimientos simplificado, y que se tradujo en una mayor cantidad de procedimientos durante ese año; y segundo, la modificación de la Ley de Pensiones Alimenticias en materia de retención de los dineros provenientes de créditos para personas que se encuentran en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia, ya que esa modificación legal estableció que las infracciones de las entidades financieras por la falta de retención, deben tramitarse de acuerdo con las reglas del procedimiento simplificado”,

Montes también explicó que han crecido fuertemente los procedimientos sancionatorios en valores y disminuido en seguros “es un tema que ha variado en el tiempo, por ejemplo, entre 2018 y 2020, la mayor cantidad de procedimientos sancionatorios estuvo situado en el ámbito de seguros; en cambio desde el año 2023 los casos más notorios se han referida a aspectos del mercado de valores. Sin perjuicio de lo anterior, las denuncias en la industria de seguros han disminuido en el tiempo”.