SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

A partir de septiembre asumirán los nuevos ejecutivos. Desde hace un año que Hites está fichando nuevos ejecutivos y directores de grandes empresas para impulsar su estrategia de crecimiento.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Francisco Iturriaga, gerente de ecommerce de Hites; y Harold Michelsen, gerente de marketing.

La empresa Hites sigue fichando ejecutivos de grandes empresas con el fin de potenciar su estrategia de crecimiento para los próximos cinco años. La firma anunció este martes la incorporación de dos nuevos gerentes que provienen de Coca-Cola y H&M, con basta experiencia en los negocios del retail.

A partir de septiembre asumirán los nuevos ejecutivos. Por una parte, como gerente de ecommerce, asumirá Francisco Iturriaga, un ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibañez, con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De acuerdo a Hites, Iturriaga “ha encabezado transformaciones digitales de alto impacto en Falabella, Ripley y Coca-Cola Company, tanto en Chile como en México”.

El nuevo gerente de ecommerce expresó que su llegada a Empresas Hites tiene “el desafío de consolidar una propuesta digital potente, conectada y centrada en el cliente. Mi objetivo es que cada interacción online sea fluida, relevante y coherente con la experiencia en tienda, para que el cliente elija Hites como su primera opción en cualquier canal”, comentó Iturriaga.

Por otro lado, como gerente de marketing asumirá Harold Michelsen, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica con un MBA de la misma casa de estudios. Michelsen “lideró por 12 años el área de Marketing de H&M en Chile, Perú y Bolivia. Responsable por el lanzamiento de la marca en nuestro país”, destacó Hites. Anteriormente trabajó en Nestlé, Procter & Gamble y Ripley.

“Este es un momento clave para la marca Hites. Mi misión será potenciar la propuesta de valor de la empresa como un todo, destacando la sinergia entre el retail y el negocio financiero”, afirmó Michelsen.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Hites su plan integral durante el año pasado, el que incluye estas incorporaciones, como también la del actual CEO, Felipe Longo quien hasta septiembre del año pasado era gerente general de Easy. Adicionalmente, el año pasado incorporó a Luis Enrique Fischer como CFO, quien pasó por empresas como Caja Los Andes, Isapre Cruz Blanca, Sonda, PepsiCo, Unilever y Latam Airlines.

Posteriormente, fichó como gerente general del negocio financiero a Felipe Ruiz que ejerció este cargo en Femsa Salud, matriz de Farmacias Cruz Verde.

En abril también renovó su directorio con nuevos integrantes como Fernando Massú Taré, vicepresidente de Clínica Las Condes y presidente del directorio de BTG Pactual; Darío Amenábar, presidente del Grupo Empack y director de Automotores Gildemeister y Amicar; y Claudia Verdugo, quien ejerció diversos cargos ejecutivos en Walmart, fue directora de AFP Uno, y paralelamente se desempeña como country manager de Maxiloda, y directora de Casa Barros.

“Algo que siempre ha caracterizado y distinguido a Hites en el mercado local es el profesionalismo de su gobernanza y calidad de los ejecutivos que ha sido capaz de atraer y retener. Solo estamos siguiendo esa tradición con la llegada de Harold y Francisco”, dijo el CEO, Felipe Longo.

“Estos nombramientos se producen en un contexto de progresiva recuperación del mercado y tras concretar con éxito su aumento de capital de $20 mil millones que permitirán acelerar inversiones clave en transformación digital, eficiencia operacional y desarrollo de nuevos negocios, fortaleciendo la competitividad de Empresas Hites frente a los desafíos del retail moderno”, precisó la firma.

Más sobre:RetailEmpresasHitesEjecutivos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Ministro de Seguridad viaja a Temuco para reunirse con Carabineros tras emboscada a tiros que dejó un fallecido en Victoria

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca
Negocios

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

El FMI destaca el plan de reservas del Banco Central, la gestión fiscal de Chile y la ley de permisos sectoriales

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer
Tendencias

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo
El Deportivo

Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo

Christian Garin revela la magnitud de la lesión que lo aqueja a semanas de la Copa Davis

¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Under Pizza presenta la nueva Choripizza: ¡Con chorizo de Chillán!

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental
Cultura y entretención

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Entre premios y el sueño del Oscar: el viaje de la aclamada cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC
Mundo

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

“Nos pintan como objetivos”: cómo Israel pone a los periodistas de Gaza en el punto de mira

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo