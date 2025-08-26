Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

La empresa Hites sigue fichando ejecutivos de grandes empresas con el fin de potenciar su estrategia de crecimiento para los próximos cinco años. La firma anunció este martes la incorporación de dos nuevos gerentes que provienen de Coca-Cola y H&M, con basta experiencia en los negocios del retail.

A partir de septiembre asumirán los nuevos ejecutivos. Por una parte, como gerente de ecommerce, asumirá Francisco Iturriaga, un ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibañez, con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De acuerdo a Hites, Iturriaga “ha encabezado transformaciones digitales de alto impacto en Falabella, Ripley y Coca-Cola Company, tanto en Chile como en México”.

El nuevo gerente de ecommerce expresó que su llegada a Empresas Hites tiene “el desafío de consolidar una propuesta digital potente, conectada y centrada en el cliente. Mi objetivo es que cada interacción online sea fluida, relevante y coherente con la experiencia en tienda, para que el cliente elija Hites como su primera opción en cualquier canal”, comentó Iturriaga.

Por otro lado, como gerente de marketing asumirá Harold Michelsen, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica con un MBA de la misma casa de estudios. Michelsen “lideró por 12 años el área de Marketing de H&M en Chile, Perú y Bolivia. Responsable por el lanzamiento de la marca en nuestro país”, destacó Hites. Anteriormente trabajó en Nestlé, Procter & Gamble y Ripley.

“Este es un momento clave para la marca Hites. Mi misión será potenciar la propuesta de valor de la empresa como un todo, destacando la sinergia entre el retail y el negocio financiero”, afirmó Michelsen.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Hites su plan integral durante el año pasado, el que incluye estas incorporaciones, como también la del actual CEO, Felipe Longo quien hasta septiembre del año pasado era gerente general de Easy. Adicionalmente, el año pasado incorporó a Luis Enrique Fischer como CFO, quien pasó por empresas como Caja Los Andes, Isapre Cruz Blanca, Sonda, PepsiCo, Unilever y Latam Airlines.

Posteriormente, fichó como gerente general del negocio financiero a Felipe Ruiz que ejerció este cargo en Femsa Salud, matriz de Farmacias Cruz Verde.

En abril también renovó su directorio con nuevos integrantes como Fernando Massú Taré, vicepresidente de Clínica Las Condes y presidente del directorio de BTG Pactual; Darío Amenábar, presidente del Grupo Empack y director de Automotores Gildemeister y Amicar; y Claudia Verdugo, quien ejerció diversos cargos ejecutivos en Walmart, fue directora de AFP Uno, y paralelamente se desempeña como country manager de Maxiloda, y directora de Casa Barros.

“Algo que siempre ha caracterizado y distinguido a Hites en el mercado local es el profesionalismo de su gobernanza y calidad de los ejecutivos que ha sido capaz de atraer y retener. Solo estamos siguiendo esa tradición con la llegada de Harold y Francisco”, dijo el CEO, Felipe Longo.

“Estos nombramientos se producen en un contexto de progresiva recuperación del mercado y tras concretar con éxito su aumento de capital de $20 mil millones que permitirán acelerar inversiones clave en transformación digital, eficiencia operacional y desarrollo de nuevos negocios, fortaleciendo la competitividad de Empresas Hites frente a los desafíos del retail moderno”, precisó la firma.