    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    En 2026 el dólar ha caído $44, monto que se suma a la baja de $93 del ejercicio previo. La fuerte disminución de la divisa de EEUU tiene impacto en una serie de bienes importados, pero también para los exportadores.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio modernizan su TLC

    Una caída de casi $150 registra el dólar desde inicios del año pasado. Condiciones estructurales como un cobre en torno a los US$6 por libra, con una economía creciendo en su tendencia y el optimismo del mercado respecto del futuro gobierno de José Antonio Kast han quitado presión sobre el peso chileno.

    En lo que va del 2026 la divisa de EEUU cae 4,95%, equivalente a $44, mientras que en 2025 se desplomó 9,41% es decir $93,35. Así, desde enero del año pasado el dólar pierde casi $140.

    La baja tiene una serie de implicaciones para las compañías que importan vienes, como el retail y las distribuidoras de vehículos nuevos, o para los exportadores, como el sector frutícola.

    George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), señala que si bien la caída del dólar “ha sido significativa”, apunta que es necesario considerar que el fenómeno ocurre “luego de un extenso período de fortalecimiento anormal del dólar a nivel global, que castigó particularmente al peso chileno”.

    Respecto de los efectos en el sector comercio, Lever sostiene que una parte importante del control inflacionario de los últimos trimestres está incluida directamente por la caída del dólar, y que, “de hecho, los bienes de las categorías de consumo con mayor incidencia de importaciones son las que hicieron el mayor aporte a la mitigación de la inflación el año pasado, a diferencia de lo que ocurrió con los rubros de servicios, menos susceptible al tipo de cambio”

    “De este modo, el comercio local ha podido ir normalizando sus márgenes de comercialización, después de un extenso período en que éstos estuvieron fuertemente presionados por el tipo de cambio, mismo efecto que se aprecia en los precios finales”, indica Lever.

    Otro es el caso de los sectores exportadores, que ante una baja del dólar sus ingresos - al transformarlos a pesos- caen. Sin embargo, en el sector no han visto problemas hasta ahora.

    Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, explica que “como sector exportador frutícola operamos en un escenario de múltiples variables en constante cambio, como lo son costos productivos, transporte, logística y condiciones climáticas, entre otras. El tipo de cambio es una más dentro de esa ecuación y su efecto debe analizarse siempre con esa perspectiva”.

    Además, sostiene que “durante el último periodo, el dólar se ha mantenido dentro de rangos acotados que consideramos relativamente estables, por lo que no vemos impactos relevantes de corto plazo ni elementos que ameriten una señal de alerta para el sector, considerando que, además, una parte relevante de las exportaciones se transa con precios y contratos definidos con meses de anticipación”.

    Viajes y autos

    Otros bienes que son comprados en dólares en el extranjero y vendidos en pesos en Chile, son los automóviles.

    Sin embargo, la reducción del precio de la moneda de EEUU no necesariamente implicará, de cara a los consumidores, un recorte en los precios.

    Según Daniel Nunes, gerente de operaciones de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), “aunque el dólar ha bajado en Chile, muchas monedas de países donde se fabrican los vehículos (Asia, Europa y Latinoamérica) se han fortalecido frente al dólar. Esto hace que los autos se encarezcan en origen, compensando en parte la baja del tipo de cambio local”.

    En 2025 se comercializaron 310.598 vehículos nuevos en el país, lo que implicó un alza de 2,7% comparado con el año anterior.

    “En la práctica, el beneficio del dólar más bajo se diluye, por lo que no se traduce automáticamente en menores costos de importación ni en bajas relevantes de precios al público”, enfatiza Nunes.

    A diferencia del sector automotor, la caída del dólar sí ha tenido efectos en el sector turismo, en particular en los precios y demanda por viajes al exterior.

    Hugo Avilés, Marketing Manager de Viajes Falabella, comenta que ”la caída del tipo de cambio en 2025 y lo que va de 2026 se ha traducido en precios más convenientes en pasajes y, sobre todo, en paquetes turísticos internacionales. Dado que gran parte de los servicios como hoteles, traslados y tour, se transan en dólares, un dólar en torno a los $870 versus niveles sobre $1.000 tiene un impacto directo en el precio final en pesos".

    Junto con ello, explica que “la baja de más de US$ 100 desde los máximos registrados a comienzos de año actuó como un verdadero gatillante de la demanda. Hemos pasado de una etapa de cotización cautelosa a una mayor concreción de viajes. En las últimas semanas, las búsquedas hacia Europa han aumentado entre un 21% y un 27%, con ciudades como París, Roma, Lisboa y Madrid liderando las preferencias”.

    DólarTipo de CambioViajesANACAutomóvilesExportadoresRetailCámara de Comercio de SantiagoFrutas de Chile

