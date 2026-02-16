SUSCRÍBETE
    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    De acuerdo a la Dirección del Trabajo en diciembre de 2025 hubo 45.304 despidos por necesidad de la empresa, lo que se traduce en un alza interanual de 7,2%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Por qué cada vez más técnicos están dando el salto a estudiar Ingeniería en Construcción

    La cifra más alta en cinco años registraron los despidos por necesidad de la empresa en 2025, llegando casi al medio millón.

    Según el último reporte de la Dirección del Trabajo, en diciembre se produjeron 45.304 despidos bajo el Art. 161 Inciso 1 del Código del Trabajo, es decir por necesidades de las empresas.

    E dato implicó una subida de 7,2% respecto del mismo mes del ejercicio previo, pero además es la mayor cifra mensual desde los 45.415 despidos reportados en abril del 2025.

    Es, a la vez, la décima alza año contra año desde febrero del año pasado.

    Según el reporte, en el último semestre (julio 2025 – diciembre 2025), las cartas de aviso que aducen al artículo 161 inciso 1 solo mostraron aumentos, “siguiendo la tendencia de expansión de esta causal que empezó en marzo 2025. Destacan las variaciones de junio y septiembre 2025 de 20,0% y 20,1%, respectivamente, aunque en diciembre 2025 se observa una variación considerablemente menor de 7,2%”.

    Por otra parte, las cartas totales totalizaron 287.291. Según la DT, en 2025 las cartas de aviso totales presentaron una trayectoria interanual creciente, con aumentos en todos los meses.

    Además, explicó que al analizar la distribución de las causales entre enero de 2025 y diciembre de 2025, el vencimiento del plazo del contrato (art. 159 N° 4) fue la más frecuente, con una participación de 40,4%. Le siguieron la conclusión del trabajo o servicio (20,6%) y las necesidades de la empresa (18,6%).

    Medio millón

    En el total anual, los despido por necesidad de la empresas suman 498 mil, el mayor nivel desde los 680 mil registrados en todo 2020, es decir en medio de la pandemia del Covid-19.

    La cifra implica un alza de 6,91% respecto de los casos reportados para el ejercicio pasado.

    Según la DT, la tasa promedio de cartas por artículo 161 inciso 1 se ubicó en 0,70% entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, lo que representa un aumento de 0,04 puntos porcentuales respecto al promedio de 0,66% registrado en el período anterior (excluyendo la pandemia).

    En términos porcentuales, los despidos por necesidad de la empresa totalizaron el 18,1% del total de causales por despidos reportadas durante el pasado ejercicio. El 40,4% fue por vencimiento del plazo del contrato; 20,5% fue por conclusión del trabajo o servicio; 10,6% por no concurrencia por dos días seguidos; 5,7% por renuncia del trabajador; y 4,2% por otras causales.

    El mercado laboral chileno vive una situación compleja, con elevados niveles de desocupación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo se ubicó en 8% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

    Ese 8% es la menor tasa de desempleo desde el trimestre noviembre-enero de 2025. Así, el promedio de esa variable en el año se situó en 8,5%, mismo promedio registrado en 2024.

    Según David Bravo, del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, “los datos de la Dirección del Trabajo confirman lo debilitado que aún se encuentra el mercado laboral formal. Prácticamente en cada mes de 2025 a partir de marzo hubo un aumento en los despidos por necesidades de la empresa respecto de 2024″.

    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, señala que “la destrucción de empleos revelada por los registros administrativos confirma que la recuperación de la economía se ha dado en un contexto de holguras en el mercado del trabajo. Hace un tiempo advertimos de los riesgos de una “jobless recovery”, es decir, una recuperación de la actividad económica que no crea empleos de manera significativa. Este fenómeno, es influido, por cierto, por los importantes incrementos de los costos laborales durante los últimos años".

    Hacia adelante, el economista apunta que “mayor dinamismo en el sector construcción parece clave para cerrar las brechas en el mercado del trabajo y, por ende, sostener mayores tasas de expansión del consumo privado”.

    Bravo agrega que “la expectativa está ahora en el impulso que puedan traer las nuevas autoridades y el foco en mayor crecimiento económico. Mirando hacia adelante, espero que el equipo nuevo económico y del Ministerio del Trabajo pueda apuntar a salir de la emergencia laboral en la que nos hemos encontrado desde el inicio de la pandemia”.

