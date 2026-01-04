Diez hitos empresariales que se resolverán en esta temporada

26/12/2025 - NUEVO DIRECTORIO NOVAANDINO LITIO, ENTRE CODELCO Y SQM. - Foto - Mario Tellez / La Tercera

El Salar Futuro de Codelco y SQM

El sábado 27 de diciembre pasado, Codelco y SQM sellaron su esperada alianza para la explotación conjunta del litio del Salar de Atacama a través de la nueva firma NovaAndino Litio SpA, sociedad surgida de la fusión de las filiales Minera Tarar, de Codelco, y SQM Salar, de SQM.

2026 será entonces el año de echar a andar esta empresa. Y probablemente la próxima semana ocurra el primer hito del año, que será la constitución de un comité técnico integrado por cuatro miembros, dos nombrados por Codelco y dos por SQM, cuyo rol será supervisar técnicamente el desarrollo del proyecto Salar Futuro, iniciativa base de la alianza que permitirá elevar la producción de litio en el salar hasta 300 mil toneladas, con nuevas tecnologías.

Para materializar Salar Futuro, el paso más relevante será la preparación y presentación de su Estudio de Impacto Ambiental, previsto para mediados de año, mientras que en paralelo se realizan los estudios de ingeniería. Asimismo, se deberá implementar una estructura de gobernanza, incluida en la consulta indígena, que se ha estado construyendo con las comunidades vecinas, que definirá las instancias y mecanismos para su participación permanente.

El edificio de Telefónica está a la venta.

Telefónica espera nuevo dueño en Chile

En marzo pasado, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, anunció que el grupo se concentrará en Europa y saldrá de Latinoamérica, salvo Brasil, y en noviembre confirmó que se desprendería de sus activos en Chile y México. En México, decidió vender a Beyond One, matriz de Virgin Mobile. Y en Chile, está aún en proceso, pero no se ha alcanzado un acuerdo.

Oficialmente, las únicas empresas que admitieron interés al presentar ofertas no vinculantes fueron la chilena Entel y la mexicana América Móvil. También trascendió que Wom hizo una oferta no vinculante. No se sabe si eso se tradujo en ofertas vinculantes, aunque como estos actores ya participan de la industria en Chile, si son electos podría retrasar la venta por las aprobaciones regulatorias. Hasta ahora, ha trascendido que otras dos empresas sí hicieron propuestas, según DF: la misma que compró México, Beyond One, y Paradise Mobile, una firma que opera en Bahamas.

Conocedores del proceso dijeron, eso sí, que es poco probable un pronto acuerdo, puesto que en Telefónica “no hay apuro” y “hay más ofertas”, por lo cual la evaluación podría ser más prolongada, dado que las propuestas recibidas hasta ahora no habrían sido del todo atractivas.

Latam Airlines renueva su directorio

Strategic Value Partners vendiera su 13,8% en Latam Airlines, renunció al directorio Álvaro Fabián, director general de este fondo que había entrado a la aerolínea como acreedor tras su reorganización y pasó a ser su segundo mayor accionista.

Como la mesa quedó con 8 de sus 9 directores, deberá renovarse en su junta de accionistas de abril.

Para elegir a un director se requiere al menos un 10% de las acciones.

El principal accionista es el fondo Sixth Street, con el 20,99%, otro ex acreedor que elige dos miembros (hoy son Bornah Moghbel, Michael Neruda y Antonio Gil).

Delta Air y Qatar Airlines tienen una participación del 10,5% y les permite uno a cada uno (Sonia Villalobos y Alexander Wilcox).

Con la venta de Strategic subieron su participación inversores institucionales chilenos, como las AFP, que a marzo de 2025 tenían un 8,1% y actualmente se acercan al 20%, por lo que probablemente puedan nombrar dos. En la elección anterior, algunos apoyaron a Frederico Curado.

El grupo Cueto tiene un 5,02% y dos asientos (Ignacio, presidente, y Enrique Cueto), pues los apoyan exacreedores y ADR.

Año clave para CMPC y proyecto en Brasil

En abril de 2024, Empresas CMPC, el holding forestal e industrial del grupo Matte, firmó con el gobierno de Río Grande do Sul un protocolo para la evaluación de un megaproyecto forestal llamado Natureza, que contempla producir 2,5 millones de toneladas de celulosa con una inversión de US$4.600 millones, la mayor en la historia del grupo y la más grande de una empresa chilena en el exterior.

Casi dos años después, la iniciativa debe entrar en tierra derecha para iniciar su operación a fines del 2029, según su cronograma.

Para ir adelante, la compañía está a la espera de un permiso local que debería entregarse entre marzo y abril. Si todo sale bien, se le presentará al directorio de Empresas CMPC, que encabeza Bernardo Larraín Matte, para su aprobación durante el primer semestre.

Dado que se trata del mayor proyecto de la compañía, se va informando de sus avances al directorio mes a mes, por lo que no se prevén modificaciones de última hora para su decisión final.

Luego, la compañía deberá presentar el proyecto al estado de Río Grande do Sul para que lo apruebe oficialmente durante este mismo año, de manera que la construcción se inicie a fines del segundo semestre de 2026 o a comienzos de 2027.

24 Julio 2025 Fachada Isapre Banmedica

Banmédica estará en nuevas manos

No antes de mediados de año debiera ocurrir el esperado cambio de manos en el control de Empresas Banmédica.

Ya hace un mes, el 29 de noviembre, se firmó la venta del holding que agrupa a las clínicas Santa María, Dávila y Vespucio y las isapres Banmédica y Vida Tres en Chile y a un grupo de clínicas y aseguradoras de salud en Colombia por parte del gigante estadounidense UHG al administrador de fondos brasileño Patria Investments, a su brazo en Chile Moneda Asset y al gestor de inversiones local Linzor Capital.

Sin embargo, hasta ahora nada ha cambiado al interior de la compañía, que sigue operando en las mismas condiciones que antes, puesto que la adquisición sólo se hará efectiva después de que las autoridades antimonopolios de Chile y Colombia, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronuncien y le den luz verde.

Según fuentes conocedoras del negocio, esperan que estas autorizaciones se produzcan en seis o siete meses. En 2021, cuando Banmédica adquirió HDI Seguros para convertirla en su filial Help Seguros, al FNE tardó cerca de 10 meses en aprobarla, por lo que sus cálculos más optimistas apuntan a mediados del año.

18 Abril 2023 Junta de Accionistas de Falabella, encabezada por el presidente del Directorio, Carlo Solari, y el CEO de la compañia Gaston Bottazzini.

Falabella multada por prácticas antisindicales y obligada a pedir disculpas públicas.

Sin pacto: El nuevo poder en Falabella

El 1 de julio de 2025 concluyó el pacto de accionistas de siete familias que controló Falabella 22 años. Para abril de 2026 se espera una junta de accionistas con cambios relevantes en su directorio.

Las discrepancias entre las ramas de estas familias, reflejadas en la elección anterior en 2023, abrieron la puerta a que nuevos inversionistas se hicieran de un espacio: las familias Müller y Fürst compraron cerca del 8,5%, que los deja a un paso de elegir un sillón de los nueve del directorio y dejar fuera a uno del expacto.

Si en 2023, los Heller Solari, Cardone Solari, Del Río Goudie y Cuneo Solari se impusieron a la alianza de Solari Donaggio, Karlezi Solari y Cortés Solari, al elegir al presidente Enrique Ostalé, ahora es probable que los antes derrotados unan fuerzas con los recién llegados y coloquen a la cabeza a alguien de su agrado. Ahí ha surgido el nombre de Fernando de Peña, exgerente general del grupo Mall Plaza, en donde los Müller y Fürst son accionistas históricos.

Solari, Karlezi y Cortés aseguraría 4 directores. Las AFP, uno. Los Müller-Fürst, otro. Los Cuneo, uno. Y de entre los Del Río, que sumaban juntos el 14%, Sergio Cardone y los Heller saldrían los últimos dos.

Movistar Arena con la mira en septiembre

El pasado 11 de diciembre, el gigante californiano de los conciertos Live Nation, propietario además de Ticketmaster, anunció un acuerdo para adquirir el control de la concesión del MovistarArena, el mayor recinto techado para albergar eventos masivos del país, al asociarse con la firma chilena Be Live Entertainment Group, sociedad entre la familia Hiller y la productora Bizarro.

Sin embargo, la concesión de este complejo, perteneciente al Estado de Chile y cuyo nombre oficial es Estadio Techado Parque O’Higgins, finaliza en septiembre próximo, por lo que el acuerdo de Live Nation en rigor podría durar sólo nueve meses.

Pero actualmente existe una alternativa que tiene en vistas el Movistar Arena. El concesionario solicitó una extensión del contrato al MOP, por el cierre del recinto por más de un año durante la pandemia del covid, alineado con aquellas otras concesiones públicas que también se vieron afectadas negativamente y fueron prolongadas, Para ello, hay una comisión arbitral que debe decidir.

En el MOP han dicho que podría ser posible extenderla.

En 2023, el concesionario logró extender el plazo hasta 2026, por su uso para los Juegos Panamericanos.

¿Quiñenco necesitará un nuevo CEO?

El presidente electo, José Antonio Kast, ya tendría a su ministro de Relaciones Exteriores del próximo gobierno decidido, dicen personas cercanas al futuro mandatario: Francisco Pérez Mackenna, actual gerente general de Quiñenco, el holding industrial y financiero del grupo Luksic.

Aunque se espera que se oficialice cuando Kast presente a su gabinete, su salida genera un desaguisado en el grupo, puesto que de Pérez dependen empresas tan relevantes para los Luksic como el Banco de Chile o la naviera alemana Hapag Lloyd, donde los chilenos son sus mayor accionista. Francisco Pérez representa al conglomerado en dos directorios en el exterior y en al menos cinco en Chile.

Pese a no estar oficializado, la búsqueda de un reemplazante ya es materia de discusión en el grupo. Y entre los candidatos se habla de Oscar Hasbún (56), gerente general de Vapores, quien acompaña a Pérez como director en Hapag Lloyd. Pero también de Patricio Jottar (63), histórico gerente general de CCU que reemplazó a Pérez en 1998. Otros señalan a postulantes más jóvenes, como el gerente de administración y finanzas de Quiñenco, Eduardo Garnham (41), y el gerente general de Saam, Macario Valdés (44).

La cirugía administrativa de CLC: despidos, médicos de vuelta y una nueva hoja de ruta.

CLC dispara contra sus anteriores dueños

Casi un año después de que el grupo financiero Euroamerica y la clínica Indisa adquirieran el paquete accionario del 55,75% con el que Cecilia Karlezi controlaba Clínica Las Condes, la nueva administración está decidida a perseguir eventuales responsabilidades penales entre quienes manejaban el hospital privado antes que ellos.

El pasado 24 de diciembre, la clínica reportó que, tras la realización de una auditoría contable forense, se hallaron una serie de irregularidades e inconsistencias contables que suman más de $ 73 mil millones, heredadas de la administración que presidía Alejandro Gil, pareja de Karlezi.

Según la actual gerencia de CLC, los auditores detectaron “registros manuales contables inusuales e injustificados” por $ 34 mil millones, que afectaron los ejercicios financieros 2023 y 2024, cuando eran gerentes generales Ignacio Tapia (entre julio de 2022 y agosto de 2023) y Pablo Ortiz (entre agosto de 2023 y enero 2025).

La clínica puso los antecedentes descubiertos en manos del reconocido abogado penalista Juan Domingo Acosta. Es probable que en las próximas semanas se presente una querella en contra de los principales actores de la administración anterior.

14.10.2019 ENTREVISTA A JORGE CAREY PRESIDENTE EJECUTIVO DE TURNER

Carey vuelve al mando de Chilevisión

Para mediados de febrero se calcula que las autoridades regulatorias aprueben la venta de Chilevisión, operación mediante la cual su exdirector ejecutivo, Jorge Carey, vuelve ahora como accionista, aunque minoritario. El pasado 14 de noviembre, la estadounidense Paramount Skydance decidiera traspasar el canal de televisión chileno a la firma Vytal Group.

Carey, quien era el principal ejecutivo del canal cuando lo controlaba Warner Bros entre 2017 y 2021, no llegará solo ni tampoco será el dueño principal, puesto que viene asociado con el productor televisivo argentino Tomás Yankelevich y al chileno exejecutivo de Fox Edgar Spielmann en Vytal. Yankelevich tiene al menos el 75%.

Jorge Carey Carvallo, en paralelo, es propietario de la señal de noticias CNN Chile.

El exejecutivo de Chilevisión no se ha referido a su papel en la estación, aunque dentro del canal creen que es muy probable que asuma un rol más de directorio que ejecutivo, puesto que el actual director ejecutivo, Iñaki Vicente, se mantendría.

Con la transacción, Paramount, hoy embarcada en una lucha de proporciones con Netflix por Warner Bros. Discovery, se retira de Chile.