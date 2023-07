Diputado Juan Santana y reforma de pensiones: “Mayoritariamente existe voluntad para sacar adelante esta primera votación”

Este martes se empezará a votar en particular la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde los diputados de Chile Vamos anticipan que votarán en contra de las llamadas “normas espejo” que se pondrán en tabla en la sesión. Se trata de propuestas donde el oficialismo estimaba que no habría conflicto, dado que son temas que se encuentran hoy en la legislación, pero la oposición considera que, indirectamente, aprobar esas normas significaría estar derogando el DL 3.500.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), delinea lo que viene en esta y las próximas sesiones, y llama a todos los sectores a alcanzar un acuerdo.

Desde Chile Vamos anticipan que van a rechazar las normas que se votan este martes, porque argumentan que aprobarlas sería lo mismo que derogar el DL 3.500. ¿Es así?

-No, no es así, son precisamente “normas espejo” porque mantienen el contenido de la actual legislación y fue el motivo, entre otras cosas, para ponerlo como uno de los primeros temas, entendiendo que no iba a ser algo que generara conflicto entre los integrantes de la comisión. Nosotros dijimos en la reunión anterior que van a ser cuatro los primeros temas que se van a votar, para informarles a los diputados y diputadas acerca de cuáles eran y que los tuviesen presentes para que pudiesen invitar y que pudiesen preparar indicaciones para cada una de estas sesiones. El orden del resto de los temas, dado que son 14 en total, va a ser discutido con el conjunto de la comisión. Lo que no puede pasar, ya lo hemos señalado también de forma muy tajante, es que se empiecen a buscar motivos para seguir dilatando una discusión que ya se ha prolongado durante muchos meses en la Cámara de Diputados y que, como señalábamos la semana pasada, es momento de iniciar su votación.

¿No se vota este martes la derogación del DL 3.500?

-No. Nosotros tenemos voluntad de avanzar en aquellas normas en donde más fácilmente podamos ponernos de acuerdo. Por lo tanto, no querríamos proponer como primera discusión un tema que, a todas luces, naturalmente, genera resistencia. Ahora bien, si es que abordamos este mismo tema, también sería de mucha ayuda conocer cuál es la opinión que tiene la oposición respecto al rol que están cumpliendo las AFP en el actual sistema. Ese debate en algún momento también deberían transparentarlo los parlamentarios y parlamentarias de la oposición, porque lo que resultaría insostenible es que se estuviese haciendo una defensa corporativa respecto a una institución de la cual abiertamente no se es capaz de defender.

¿Han ingresado indicaciones para las normas que se van a votar este martes?

-No, nosotros vamos a reiterar que este martes se van a votar las “normas espejo”, y existe un comparado para poder votar. Hasta antes del inicio de la votación vamos a dar plazo para que se puedan presentar indicaciones en esta materia. Nosotros esperamos que esto sea parte de un acuerdo transversal. Hemos esperado bastante que los partidos de Chile Vamos presenten una propuesta formal, la que no se ha formalizado hasta el día de hoy, y esto, naturalmente, tampoco ayuda a la hora de sentarnos a (lograr) un acuerdo que permita sacar adelante una reforma de pensiones como lo han manifestado diversos parlamentarios de distintas bancadas.

¿Están los votos para que se aprueben las normas que se votarán este martes?

-La verdad es que yo nunca me precipitaría a anunciar el resultado de una votación, pero sí creo que mayoritariamente existe voluntad para sacar adelante esta primera votación, en sacar adelante este primer ítem de “normas espejo”, justamente para ingresar al debate acerca de los otros temas que también son muy relevantes y en donde seguramente va a existir una mayor discusión, donde necesitamos que exista un acuerdo. Pero si es que no existe voluntad real por parte de las distintas bancadas, naturalmente no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo político.

¿Cree que es relevante poder llegar a un amplio consenso desde ahora en adelante? Porque probablemente para este martes ya no se alcanzó.

-Por supuesto que es indispensable que haya un acuerdo, que existan puntos en común y consensos para poder avanzar rápidamente en esta tramitación. Por delante hay una serie de vallas que sortear, también debemos tramitar esta reforma en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego debe pasar a la Sala, y si es que se aprueban allí indicaciones que no fueron aprobadas por la comisión, naturalmente la reforma va a tener que volver a la comisión, y posteriormente se va a tener que votar nuevamente. También hay que considerar la tramitación que viene en el Senado. Para que se produzca un acuerdo, para que avance la reforma en los términos que todos queremos, debe existir voluntad real por parte de las distintas bancadas, y debe existir un criterio mínimo.

¿Qué llamado hace a Chile Vamos en todo este contexto donde anticipan que este martes van a rechazar las normas?

-El llamado que hago es en la misma línea de lo que ha señalado el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública. Nosotros tenemos que tener conciencia que dada la correlación de fuerzas que hoy existe en el Congreso, ninguna reforma previsional va a ser aprobada en los términos ideales que quieren en la oposición y el oficialismo. Una reforma previsional que sea consensuada, que sea acordada de forma transversal necesariamente va a tener que tener miradas y contenidos en común de los distintos sectores políticos. Y por lo tanto, si es que la respuesta a la reforma presentada por el gobierno, es, por ejemplo, que el 6% de cotización adicional debe estar destinado únicamente a cuentas de capitalización individual, no vamos a lograr un acuerdo. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la semana pasada dio señales claras de que el gobierno tiene voluntad de hacer modificaciones en la reforma que fue presentada por el gobierno, pero la pregunta que hay que hacerse es: ¿En qué está dispuesta a ceder la oposición para poder avanzar en una reforma que viene precisamente a mejorar y aumentar las pensiones de las personas jubiladas de Chile?.

¿Qué otro día se va a sesionar esta semana?

-No, esta semana, dado que hay una votación el día miércoles sobre la acusación constitucional del ministro Marco Antonio Ávila, vamos a sesionar solamente el día martes. Pero ya la semana subsiguiente y luego de la semana distrital, debiéramos comenzar a sesionar en dos jornadas por día y dos días a la semana.