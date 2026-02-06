Directorio de la Zofri aprueba renovación de la concesión de la zona franca de Iquique

Zofri informó a través de un hecho esencial que renovó la concesión para la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique.

El hecho esencial enviado a la CMF indica que el directorio aprobó el contrato para continuar la concesión hasta el año 2050. Ahí se detalla que el costo de la concesión sería el 15% de los ingresos de la sociedad, que deberán ser pagados al Estado.

La suscripción a este acuerdo está sujeta a la aprobación de sus accionistas, donde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) tiene el 71% de participación. Esta aprobación se ratificará en la junta extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 17 de febrero.

Zofri tiene la concesión del territorio en el norte desde 1990, cuando la Corfo constituyó la empresa y se pactó el contrato con una duración de 40 años. Actualmente, desarrollan sus operaciones en el área más de dos mil empresas repartidas en los “Recintos Amurallados I y II”, “Barrio Industrial”, “Mall Zofri”, “Parque Industrial Chacalluta”, “Centro Logístico” y “Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio (PEZAH)”.

En el documento enviado al fiscalizador se incluye un extracto de la consultora PwC que determinó que el costo de la concesión se ajusta a los ingresos. “ La renovación del contrato de concesión generaría un beneficio económico para los accionistas por sobre el retorno exigido ”, concluye la evaluación.

Dentro de las cifras que respaldan el análisis están los flujos asociados a inversiones existentes de la empresa que registran un Valor Actual Neto (VAN) de $117.696 millones y $37.162 millones para nuevos proyectos. Dentro de las inversiones, se destacan dos proyectos con VAN negativo.

En paralelo, el reporte identificó los potenciales beneficios para los accionistas de mantener la concesión. Principalmente: menor prima por riesgo y riesgo regulatorio, oportunidades de crecimiento comercial y mayor legitimidad para los proyectos, entre otras ventajas.