Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

Disney nombró a Josh D’Amaro como su próximo CEO en sucesión de Robert (Bob) Iger, después de más de tres años de búsqueda.

La junta directiva de la compañía votó de manera unánime este lunes para designar a D’Amaro para el cargo, que asumirá el 18 de marzo durante la junta anual de accionistas.

D’Amaro (54) es un veterano de Disney de 28 años que actualmente se desempeña en la presidencia de Disney Experiencies, división que integra parques y vacaciones en crucero. Esta división fue responsable por ingresos de US$36 mil millones, equivalente al 60% de las ventas de la compañía en 2025.

“Josh D’Amaro es un líder excepcional y la persona idónea para convertirse en nuestro próximo CEO”, dijo Iger en un comunicado de Walt Disney Company.

En la misma línea, Iger agregó: “(D’Amaro) posee un aprecio instintivo por la marca Disney y un profundo entendimiento de lo que conecta con nuestras audiencias, sumado al rigor y la atención al detalle necesarios para ejecutar algunos de nuestros proyectos más ambiciosos. Su capacidad para combinar la creatividad con la excelencia operativa es ejemplar, y estoy encantado por Josh y por la compañía”.

Historia en desarrollo