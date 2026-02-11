Distribuidoras eléctricas por resolución de la SEC: “Cada uno tiene deudas distintas en función de los consumos que tuvo”

El lunes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió una resolución que mandata a las empresas eléctricas a cobrar la deuda existente del cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2020 y 2024.

Este monto, que totaliza unos $734 mil millones, representa el 11% de la deuda que se generó por el congelamiento de las tarifas eléctricas en 2019. Las empresas podrán cobrarla a partir de abril, según está establecido.

A raíz de esta resolución, el gobierno planteó una fórmula para que este pago sea igual para todos los clientes, proponiendo una forma solidaria que permitiría que el 40% de la población más vulnerable no pague el incremento de la deuda. Lo que sería posible mediante un proyecto de ley, el que generaría un cargo único promedio de $1.450 a lo largo de 48 meses para devolver la deuda.

Al respecto, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, explicó en conversación con radio T13 que “la ley vigente, sin ninguna necesidad de cambio de ley, define cuál es la forma en que se tiene que reliquidar esto, se tiene que pagar esta deuda. Y, de hecho, el día lunes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emite una resolución y dice, mire, esta deuda se va a pagar a partir de abril de 2026, se va a pagar en 48 cuotas”.

“La diferencia se genera por lo siguiente, porque de acuerdo a la ley vigente, hoy día cada cliente es responsable de su propia deuda. Por lo tanto, habría que hacer un cálculo cliente a cliente, que efectivamente eso es lo que están realizando las empresas distribuidoras y que se ha informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pero claro, la deuda tuya no es la misma que la mía, ni la misma que las personas en sus casas. Cada uno tiene deudas distintas en función de los consumos que tuvo en el pasado", agregó Meriches.

En este sentido, resumió que “lo que busca el Ejecutivo es una fórmula distinta que puede ser evaluada y que es que la deuda en realidad se prorratee en partes iguales entre todos los clientes. Y que a los clientes más vulnerables se le aplique un subsidio de las características que el Ejecutivo ha mencionado. Esa es la diferencia”.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG precisó que, actualmente, la deuda de cada cliente varía dependiendo de su consumo y es por eso que el “abanico” de valores es amplio, incluso en algunos casos es la empresa la que debe “devolver” dinero a los usuarios.

“Y por lo mismo sabemos que para el bolsillo de la familia no es un tema menor lo que ha pasado con las tarifas eléctricas en el último par de años. Y desde luego que buscar las mejores fórmulas que permitan atenuar y hacerlo gradual, y por eso valoramos que la Superintendencia haya definido un largo plazo para el pago de esta deuda, es relevante”, concluyó.