SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Este lunes la divisa de EEUU llegó a $851 tras perder $3,8 en la jornada. En lo que va del ejercicio la baja está en torno a los $45, equivalente a un 4,8%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Santiago, 29 junio 2022. Imágenes referenciales de dolar. La moneda norteamericana ha tenido alzas consecutivas en las ultimas jornadas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más cerca de romper la barrera sicológica de los $850 terminó el dólar este lunes. La recuperación del precio del cobre en niveles más cerca de los US$6 por libra y la menor demanda de la divisa global empujar al peso chileno, pero los expertos duda de si será posible que volvamos a niveles bajo los $800.

    Este lunes, el dólar bajó $3,80 respecto al cierre del viernes pasado y llegó a un valor de $851,9 la unidad, su menor valor desde el 1 de septiembre del 2021 ($845).

    Ante este contexto, el dólar en Chile anotó dos jornadas consecutivas a la baja, donde pierde $15,80.

    La tendencia bajista de la divisa en el mercado local se ha visto influenciada por lo que ocurre en mercados internacionales. En Chile, el dólar pierde 4,8% equivalente a unos $45, mientras que el dollar index - que mide a la moneda de EEUU frente a una canasta- cae 10% en un año y 1,5% en 2026.

    ¿Pero qué tan probable es que veamos al dólar camino o bajo los $800? Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, señala que bajar de dicho piso es “muy improbable”, y que para que eso ocurriera el "dollar index tendría que desplomarse e, incluso, en ese caso lo veo difícil porque habría un caos global".

    Además, explica que un tipo de cambio bajo los $800 no está en niveles de equilibrio, y que para validar ese precio “tendría que haber una deflación muy profunda, pero los salarios son inflexibles a la baja y habría un desempleo enorme”.

    Uno de los soportes del peso chileno es el precio del cobre. Este lunes, según informó Cochilco, el precio del cobre llegó a los US$5,89 en la Bolsa de Metales de Londres, equivalente a un alza de 1,09%. Con esto, el precio promedio del metal rojo en el año llega a US$5,931, equivalente a un alza de 45,38% en 2026.

    Por ello, Fernández sostiene que “es sorprendente que con el cobre en US$6 no haya presionado más a la baja al dólar”.

    A principios de febrero Cochilco elevó su proyección del precio del cobre promedio en 9% para este año hasta los US$4,55 la libra. En tanto, la proyección para el 2027 es de US$5 la libra.

    Para Andrés Pérez, economista jefe de Itaú son varios los factores que “sugieren que el tipo de cambio real se podría apreciar aún más, incluyendo la persistencia de altos precios del cobre, la compresión de premios por plazo relacionados a bajos niveles de incertidumbre local, y expectativas de mayor crecimiento económico e inversión, entre otros. A ello se suma la expectativa de una gradual depreciación del dólar global”.

    Esto implica que, “por el momento, los modelos de corto plazo sugieren que el tipo de cambio nominal oscile cerca de sus niveles actuales, entre $850-$860″, dice Pérez.

    Soporte técnico

    Más allá del precio del cobre, los expertos apuntan a una serie de factores que tendrían que ocurrir en el mercado a nivel global y nacional para que el dólar rompiera nuevos soportes.

    Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma XTB Latam, señala que a nivel global el dólar se ha debilitado en un contexto en que ha sido presionado por otros países y por el propio mercado, pero también se ha alineado con las perspectivas de la actual administración de Estados Unidos, “ya que un dólar más débil favorece la competitividad y apoya el objetivo de re-impulsar el sector industrial”.

    Respecto del futuro del tipo de cambio, sostiene que “aunque los fundamentos actuales respaldan un dólar más débil en el corto y mediano plazo, conviene recordar que el dólar mantiene su estatus de moneda hegemónica. Si los catalizadores y las políticas siguen la trayectoria observada hasta ahora, el peso chileno podría acercarse al umbral de $800 por dólar”.

    “No obstante, cualquier señal de tensión crediticia o deterioro financiero relevante podría llevar rápidamente a un retorno del dólar como activo refugio, impulsando su apreciación frente al peso chileno”, enfatiza.

    En tanto, Agustín Vargas, Líder comercial de Capitaria, comenta que la tendencia bajista del dólar podría continuar sólo se se alinean varios factores clave.

    En el plano local, sería necesario avanzar en una reforma tributaria que sea aprobada por el Congreso, mientras que a nivel global el escenario requeriría una mayor debilitación del dollar index, junto con un cambio en el sentimiento hacia los mercados estadounidenses, donde una corrección o menores expectativas de crecimiento podrían favorecer el flujo hacia monedas emergentes.

    “Bajo este escenario, el primer objetivo técnico estaría en torno a los $835, y si ese nivel se confirma y consolida, no se puede descartar una extensión del movimiento hacia la zona de $820. Niveles bajo los $800 serían posibles, pero requerirían una convergencia más fuerte y sostenida de estos factores, especialmente en el frente externo”, explica.

    Más sobre:MercadoDólarTipo de CambioEEUUInflación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Informe 2025 del Ministerio Público registra baja en homicidios, pero aumento del 15% en delitos

    Lo más leído

    1.
    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    2.
    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    3.
    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    4.
    A un año de su licencia Tanner Banco Digital alista línea de bonos por más de US$4 mil millones

    A un año de su licencia Tanner Banco Digital alista línea de bonos por más de US$4 mil millones

    5.
    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno
    Chile

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Informe 2025 del Ministerio Público registra baja en homicidios, pero aumento del 15% en delitos

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama
    Negocios

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa
    Mundo

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?