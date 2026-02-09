Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

Más cerca de romper la barrera sicológica de los $850 terminó el dólar este lunes. La recuperación del precio del cobre en niveles más cerca de los US$6 por libra y la menor demanda de la divisa global empujar al peso chileno, pero los expertos duda de si será posible que volvamos a niveles bajo los $800.

Este lunes, el dólar bajó $3,80 respecto al cierre del viernes pasado y llegó a un valor de $851,9 la unidad, su menor valor desde el 1 de septiembre del 2021 ($845).

Ante este contexto, el dólar en Chile anotó dos jornadas consecutivas a la baja, donde pierde $15,80.

La tendencia bajista de la divisa en el mercado local se ha visto influenciada por lo que ocurre en mercados internacionales. En Chile, el dólar pierde 4,8% equivalente a unos $45, mientras que el dollar index - que mide a la moneda de EEUU frente a una canasta- cae 10% en un año y 1,5% en 2026.

¿Pero qué tan probable es que veamos al dólar camino o bajo los $800? Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, señala que bajar de dicho piso es “muy improbable”, y que para que eso ocurriera el "dollar index tendría que desplomarse e, incluso, en ese caso lo veo difícil porque habría un caos global".

Además, explica que un tipo de cambio bajo los $800 no está en niveles de equilibrio, y que para validar ese precio “tendría que haber una deflación muy profunda, pero los salarios son inflexibles a la baja y habría un desempleo enorme”.

Uno de los soportes del peso chileno es el precio del cobre. Este lunes, según informó Cochilco, el precio del cobre llegó a los US$5,89 en la Bolsa de Metales de Londres, equivalente a un alza de 1,09%. Con esto, el precio promedio del metal rojo en el año llega a US$5,931, equivalente a un alza de 45,38% en 2026.

Por ello, Fernández sostiene que “es sorprendente que con el cobre en US$6 no haya presionado más a la baja al dólar”.

A principios de febrero Cochilco elevó su proyección del precio del cobre promedio en 9% para este año hasta los US$4,55 la libra. En tanto, la proyección para el 2027 es de US$5 la libra.

Para Andrés Pérez, economista jefe de Itaú son varios los factores que “sugieren que el tipo de cambio real se podría apreciar aún más, incluyendo la persistencia de altos precios del cobre, la compresión de premios por plazo relacionados a bajos niveles de incertidumbre local, y expectativas de mayor crecimiento económico e inversión, entre otros. A ello se suma la expectativa de una gradual depreciación del dólar global”.

Esto implica que, “por el momento, los modelos de corto plazo sugieren que el tipo de cambio nominal oscile cerca de sus niveles actuales, entre $850-$860″, dice Pérez.

Soporte técnico

Más allá del precio del cobre, los expertos apuntan a una serie de factores que tendrían que ocurrir en el mercado a nivel global y nacional para que el dólar rompiera nuevos soportes.

Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma XTB Latam, señala que a nivel global el dólar se ha debilitado en un contexto en que ha sido presionado por otros países y por el propio mercado, pero también se ha alineado con las perspectivas de la actual administración de Estados Unidos, “ya que un dólar más débil favorece la competitividad y apoya el objetivo de re-impulsar el sector industrial”.

Respecto del futuro del tipo de cambio, sostiene que “aunque los fundamentos actuales respaldan un dólar más débil en el corto y mediano plazo, conviene recordar que el dólar mantiene su estatus de moneda hegemónica. Si los catalizadores y las políticas siguen la trayectoria observada hasta ahora, el peso chileno podría acercarse al umbral de $800 por dólar”.

“No obstante, cualquier señal de tensión crediticia o deterioro financiero relevante podría llevar rápidamente a un retorno del dólar como activo refugio, impulsando su apreciación frente al peso chileno”, enfatiza.

En tanto, Agustín Vargas, Líder comercial de Capitaria, comenta que la tendencia bajista del dólar podría continuar sólo se se alinean varios factores clave.

En el plano local, sería necesario avanzar en una reforma tributaria que sea aprobada por el Congreso, mientras que a nivel global el escenario requeriría una mayor debilitación del dollar index, junto con un cambio en el sentimiento hacia los mercados estadounidenses, donde una corrección o menores expectativas de crecimiento podrían favorecer el flujo hacia monedas emergentes.

“Bajo este escenario, el primer objetivo técnico estaría en torno a los $835, y si ese nivel se confirma y consolida, no se puede descartar una extensión del movimiento hacia la zona de $820. Niveles bajo los $800 serían posibles, pero requerirían una convergencia más fuerte y sostenida de estos factores, especialmente en el frente externo”, explica.