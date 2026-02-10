SUSCRÍBETE POR $1100
    Pulso

    Dólar sube después de una semana de fuertes descensos

    La divisa estadounidense sube en una corrección del mercado de las caídas de la semana pasada que lo posicionaron cerca de mínimos de 2023.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar este martes. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El dólar sube este martes explicado por un ajuste del mercado frente a las fuertes caídas recientes.

    En concreto, el dólar en Chile sube $5,9 en relación con su cierre de este lunes, situándose en $860,5. Esta fluctuación de 0,69% recupera parte de las pérdidas que sufrió la divisa estadounidense en la jornada de este lunes, donde cayó 1,62%.

    Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica explica esta caída por “un ajuste técnico tras las fuertes caídas recientes, en un entorno de cautela”.

    A su vez, el cobre, que funciona como referente de la divisa nacional en el extranjero, cerró con una fluctuación marginal al alza de 0,17% en la Bolsa de Metales de Londres. Esta variación ocurre después de haber subido un 1,09% en la jornada anterior.

    A pesar de esta tendencia al alza, su valor se sitúa por debajo del promedio en el año, explicado por una caída la semana pasada que provocó un cierre hace tres sesiones en mínimos que no se alcanzaban desde la primera jornada del año.

    El analista de Admirals atribuye el valor del metal rojo a la desaceleración de la demanda china, coincidente con la previa al feriado del Año Nuevo Lunar o Año Nuevo Chino, que se extiende desde el 15 de febrero al 23 de febrero.

    “A esto se suma que la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos proyecta que la producción de cobre refinado aumentará cerca de 5% en 2026, un ritmo inferior al registrado en 2025”, agrega el experto.

    En el entorno global, el índice dólar (DXY), que mide la divisa estadounidense frente a una canasta de las principales monedas, muestra una variación plana de -0,07% hasta 96,80 puntos.

    Sepúlveda atribuyó esta fluctuación a la influencia china: “El dólar intenta estabilizarse luego de las recientes ventas, aunque persisten preocupaciones sobre una posible menor demanda extranjera por activos denominados en dólares, especialmente tras reportes que indican que reguladores chinos recomendaron limitar la exposición a bonos del Tesoro estadounidense para reducir riesgos de concentración”.

    Por otro lado, Juan Ortiz, Senior Account Manager de XTB Latam, explicó la estabilidad del índice: “Datos de ventas minoristas en Estados Unidos incapaces de inclinar la balanza generaron un entorno de aparente indecisión, donde las fuerzas del mercado parecieron neutralizarse mutuamente. Lejos de detonar movimientos bruscos, la falta de un catalizador dominante dejó al tipo de cambio atrapado en un rango estrecho, reflejando un mercado en pausa, pero lejos de estar inmóvil”.

    De cara al futuro, el mercado está atento a las cifras de creación de empleos en Estados Unidos, que se concerán este miércoles. “Cifras por debajo de lo esperado podrían abrir espacio para una ruptura del soporte en los $850, mientras que un resultado más sólido podría impulsar al USDCLP (tipo de cambio de Chile) hacia la zona de $860-$865, reactivando la volatilidad tras días de tensión contenida”, dice Ortiz.

