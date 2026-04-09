Dólar se estabiliza, pero sigue bajo los $900, en medio de cautela por acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El precio del dólar operaba estable este jueves, luego de la fuerte baja anotada en la sesión anterior, en línea con el comportamiento de la divisa a nivel global y el valor del cobre, mientras los inversionistas se mostraban cautelosos respecto de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

La moneda estadounidense registraba un leve descenso de $0,95 a $897,05, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC). Con ello se ubicaba en su menor nivel desde el 10 de marzo, cuando cerró en $891, y se encaminaba a completar cuatro sesiones consecutivas de retrocesos.

“El mercado comienza a mostrar mayor cautela respecto a este acuerdo. Reportes indican que la tregua sería frágil, con posibles incumplimientos tras nuevos ataques en la región, mientras persisten restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz. Este escenario ha devuelto parte de la incertidumbre, frenando el apetito por riesgo”, dijo Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

Agregó en este contexto, los precios del cobre, la principal exportación del país, retroceden devolviendo parte del fuerte avance registrado en la jornada anterior, cuando el metal se disparó tras el anuncio del alto al fuego. “La corrección responde precisamente a dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo y su impacto en la demanda global”, añadió.

Adicionalmente, el mercado sigue atento a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos, luego de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) mostraran que algunos miembros consideran aún necesario mantener una postura restrictiva ante presiones inflacionarias persistentes.

La cotización al contado del cobre cerró con un retroceso de 0,77% a US$5,64 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

En tanto, el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluido el euro, operaba estable a 99 puntos.

Datos en Estados Unidos

Más temprano en Estados Unidos se dieron a conocer datos de inflación y crecimiento económico que confirmaron el poco espacio que tiene la Reserva Federal (Fed) para aplicar un recorte de las tasas de interés en el corto plazo.

En específico el gobierno informó que el deflactor del gasto en consumo personal (PCE) anotó un alza de 0,4% mensual y de 2,8% medida en doce meses. En línea con lo previsto. Por su parte, el PCE subyacente registró aumentos de 0,4% y 3% respectivamente, mientras los ingresos personales disminuyeron 0,1% en febrero, reflejando caídas en ingresos por dividendos y transferencias.

Además en su tercera revisión el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue ajustado a la baja a 0,5% desde el 0,7% anunciado previamente, debido principalmente a una menor inversión.

Al respecto Sebastián Martínez, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que “lo visto en los datos revelados hoy en Estados Unidos deja una señal bien clara, aunque no necesariamente tranquilizadora. Por un lado, el PCE subyacente se mantiene firme, lo que confirma que la inflación sigue siendo un problema que no cede fácilmente, pero al mismo tiempo, el PIB del cuarto trimestre fue revisado a la baja, mostrando que la economía ya empezó a perder velocidad”.

Precisó que “esa combinación de inflación persistente y crecimiento más débil resulta incómoda para la Fed, porque limita su margen para bajar las tasas. Además, todo esto ocurre en medio de un entorno geopolítico extremadamente frágil con el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán que generó alivio inmediato en los mercados, con caída del petróleo y repunte de las bolsas, pero es un respiro muy parcial, más técnico que estructural, ya que el conflicto sigue latente y con riesgos de reactivarse en cualquier momento, como lo vimos con los ataques de Israel a Líbano”.

En este sentido sostuvo que el escenario global se está volviendo más complejo, con menos impulso económico y más ruido geopolítico, lo cual implica un costo de vida más sensible a shocks externos y un tipo de cambio que puede moverse con fuerza.