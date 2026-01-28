SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    Fuentes de la industria apuntan a Alberto Jara como favorito, que si bien aún no ha sido contactado, estaría disponible para asumir el cargo. También se baraja Romina Garrido, sin embargo, ha generado ruido entre los actores puesto que su experiencia como abogada se concentra en protección de datos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    subtel 900

    El presidente electo, José Antonio Kast, prometió entregar la lista de los nombres elegidos para las subsecretarías de su próximo gobierno el viernes 6 de febrero. Aún cuando el próximo Ejecutivo se encuentra de gira, su equipo se sigue moviendo para poder cumplir con la fecha.

    De acuerdo a lo comentado por distintas fuentes a Pulso, hay dos cartas que se barajan para poder asumir en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que hoy está en manos de Claudio Araya. Se trata de Romina Garrido y Alberto Jara.

    Romina Garrido es una abogada, directora del estudio Prieto, que lidera las áreas de protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial. Es directora y fundadora de Privacy Consulting y preside la Comisión de Implementación de la Ley de Protección de Datos.

    Anteriormente fue asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el gobierno de Sebastián Piñera. En la industria el nombre ha generado dudas, porque si bien destaca por su conocimiento en datos, las telecomunicaciones están enfrentando un momento clave que no está relacionado con dicha área, marcada por las gestiones de Telefónica para salir del mercado chileno, ante las dificultades de sostenibilidad financiera con 4 operadores móviles y las altas exigencias para las compañías.

    Alberto Jara, abogado y consultor regulatorio en telecomunicaciones ya cuenta con experiencia en la Subtel, como coordinador de proyectos estratégicos donde fue responsable de la elaboración de las bases de licitación del 5G realizada en la gestión de Pamela Gidi en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

    Jara actualmente tiene su propia consultora, denominada Pasadena Consulting, trabajando principalmente con operadoras de torres de telecomunicaciones y empresas de despliegue de fibra óptica.

    Fuentes cercanas aseguran que si bien Alberto Jara no ha recibido aún contacto de parte del equipo de José Antonio Kast, estaría disponible para asumir el cargo, sobre todo si es es una gestión que se enfocará en la simplificación regulatoria. Incumbentes de la industria apuntan a que este es el candidato que más le gusta al mercado, al considerar que tiene los conocimientos técnicos necesarios para asumir el desafío.

    Anteriormente sonaron varios nombres, por ejemplo Claudio Anabalón, gerente de asuntos corporativos y relaciones institucionales de Entel. Según constató Pulso, el ejecutivo recibió la oferta de parte del presidente electo, sin embargo, rechazó la posibilidad.

    Fue el mismo caso de José Juan Bruner, un ingeniero comercial que trabaja actualmente en Montblanc Consulting, pero que anteriormente se había desempeñado como asesor del gabinete presidencial y del Subsecretario de Economía (Ignacio Guerrero) en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Bruner habría recibido la llamada el viernes, para luego rechazar la oferta a principios de este año.

    Otros mencionaron que hasta la semana pasada era Eduardo Gárate, quien fue jefe de gabinete del ex subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno. Pese a ello, dicha carta ya no está sobre la mesa, al igual que José Huerta, el ex jefe de gabinete de la subsecretaria Pamela Gidi.

    Algunas fuentes señalan que en esta travesía para encontrar a quien liderará la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ha sido un problema el sueldo de la autoridad. Actualmente ronda los $8 millones líquidos, lo que es relativamente bajo para lo que ganan los profesionales como abogados o consultores, que están hoy en el sector privado.

    Sin embargo, el próximo subsecretario tendrá un sueldo menor. La comisión para la fijación de remuneraciones en una resolución de septiembre de 2024 determinó que el sueldo bruto de subsecretarías, incluida Telecomunicaciones, a partir del 11 de marzo del 2026 será de $7,6 millones, por lo que con los descuentos, descendería a menos de $6 millones líquidos.

    Más sobre:TelecomunicacionesSubtelGabinete KastKastSubsecretariosAlberto JaraRomina Garrido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    Cambio de mando: Illanes recibe a Feres en La Moneda y bilaterales se retoman la próxima semana

    Lo más leído

    1.
    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    2.
    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    3.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    4.
    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    Accionista minoritario de Construmart presenta denuncia ante CMF en contra de Finasset y LarrainVial por venta a china Yuhong

    5.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo
    Chile

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”
    El Deportivo

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Con gol de arquero en el minuto final: la heroica victoria del Benfica sobre el Real Madrid para seguir en la Champions League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”
    Cultura y entretención

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó