Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

El presidente electo, José Antonio Kast, prometió entregar la lista de los nombres elegidos para las subsecretarías de su próximo gobierno el viernes 6 de febrero. Aún cuando el próximo Ejecutivo se encuentra de gira, su equipo se sigue moviendo para poder cumplir con la fecha.

De acuerdo a lo comentado por distintas fuentes a Pulso, hay dos cartas que se barajan para poder asumir en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que hoy está en manos de Claudio Araya. Se trata de Romina Garrido y Alberto Jara.

Romina Garrido es una abogada, directora del estudio Prieto, que lidera las áreas de protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial. Es directora y fundadora de Privacy Consulting y preside la Comisión de Implementación de la Ley de Protección de Datos.

Anteriormente fue asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el gobierno de Sebastián Piñera. En la industria el nombre ha generado dudas, porque si bien destaca por su conocimiento en datos, las telecomunicaciones están enfrentando un momento clave que no está relacionado con dicha área, marcada por las gestiones de Telefónica para salir del mercado chileno, ante las dificultades de sostenibilidad financiera con 4 operadores móviles y las altas exigencias para las compañías.

Alberto Jara, abogado y consultor regulatorio en telecomunicaciones ya cuenta con experiencia en la Subtel, como coordinador de proyectos estratégicos donde fue responsable de la elaboración de las bases de licitación del 5G realizada en la gestión de Pamela Gidi en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Jara actualmente tiene su propia consultora, denominada Pasadena Consulting, trabajando principalmente con operadoras de torres de telecomunicaciones y empresas de despliegue de fibra óptica.

Fuentes cercanas aseguran que si bien Alberto Jara no ha recibido aún contacto de parte del equipo de José Antonio Kast, estaría disponible para asumir el cargo, sobre todo si es es una gestión que se enfocará en la simplificación regulatoria. Incumbentes de la industria apuntan a que este es el candidato que más le gusta al mercado, al considerar que tiene los conocimientos técnicos necesarios para asumir el desafío.

Anteriormente sonaron varios nombres, por ejemplo Claudio Anabalón, gerente de asuntos corporativos y relaciones institucionales de Entel. Según constató Pulso, el ejecutivo recibió la oferta de parte del presidente electo, sin embargo, rechazó la posibilidad.

Fue el mismo caso de José Juan Bruner, un ingeniero comercial que trabaja actualmente en Montblanc Consulting, pero que anteriormente se había desempeñado como asesor del gabinete presidencial y del Subsecretario de Economía (Ignacio Guerrero) en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Bruner habría recibido la llamada el viernes, para luego rechazar la oferta a principios de este año.

Otros mencionaron que hasta la semana pasada era Eduardo Gárate, quien fue jefe de gabinete del ex subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno. Pese a ello, dicha carta ya no está sobre la mesa, al igual que José Huerta, el ex jefe de gabinete de la subsecretaria Pamela Gidi.

Algunas fuentes señalan que en esta travesía para encontrar a quien liderará la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ha sido un problema el sueldo de la autoridad. Actualmente ronda los $8 millones líquidos, lo que es relativamente bajo para lo que ganan los profesionales como abogados o consultores, que están hoy en el sector privado.

Sin embargo, el próximo subsecretario tendrá un sueldo menor. La comisión para la fijación de remuneraciones en una resolución de septiembre de 2024 determinó que el sueldo bruto de subsecretarías, incluida Telecomunicaciones, a partir del 11 de marzo del 2026 será de $7,6 millones, por lo que con los descuentos, descendería a menos de $6 millones líquidos.