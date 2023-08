Ebitda de SMU crece 3,4% en el primer semestre alcanzando $127.278 millones

La supermercadista SMU reportó este miércoles los resultados financieros del primer semestre del año 2023, alcanzando ingresos por $1.408.833 millones, gracias a la estrategia multiformato de la compañía, que le permite satisfacer las necesidades de sus clientes en diferentes segmentos socioeconómicos y con distintos niveles de sofisticación.

Mediante un comunicado la empresa, que controla el grupo Saieh-también controladores de La Tercera y Pulso-, señaló que durante los últimos trimestres, los consumidores han estado muy orientados al precio y el ahorro, y la compañía ha respondido para mejorar la experiencia del cliente en todos sus formatos, fortaleciendo su estrategia promocional y expandiendo la oferta de productos de marcas propias; de alta calidad a precios convenientes, con más de 80 lanzamientos en el primer semestre.

Al respecto, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, señaló, que “los primeros seis meses de este año se han caracterizado por un contexto macroeconómico complejo y un escenario competitivo desafiante, sumado a una base de comparación muy exigente. A pesar de todo lo anterior, hemos logrado un crecimiento en ventas de 5,4% en el primer semestre, y con nuestro foco permanente en el crecimiento con rentabilidad, nuestro Ebitda aumentó en 3,4% con respecto al primer semestre de 2022, a pesar de las presiones en gastos operacionales. Asimismo, mantuvimos un margen Ebitda en línea con nuestro objetivo anual de 9%”.

Es así como SMU alcanzó un Ebitda (resultado ante de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de $127.278 millones en el primer semestre, mayor en un 3,4% con respecto a igual periodo de 2022.

El Ebitda del segundo trimestre también registró un crecimiento de 3%, alcanzando $59.577 millones. Asimismo, el margen Ebitda fue de 90% en el segundo semestre, en línea con el objetivo anual de 9%. El margen Ebitda del segundo trimestre alcanzó 8,5%, similar al 8,6% del mismo período de 2022 y reflejando la estacionalidad del negocio.

Por otra parte, en el primer semestre, la compañía registró utilidades por $40.295 millones, manteniendo una rentabilidad sobre patrimonio de doble dígito. “Tal como ocurrió en el primer trimestre, no es posible comparar la utilidad con el mismo período del año anterior, porque en 2022 tuvimos el efecto no recurrente de la venta de OK Market, y adicionalmente, la mayor inflación en 2022 generó un alto efecto positivo en los impuestos diferidos, lo cual no tienen un efecto real en la caja. Sin embargo, la utilidad antes de impuestos, excluyendo el efecto OK Market, mejoró en 67,2% en los primeros seis meses de este año, y en el segundo trimestre fue mayor en casi cinco veces”, agregó Gálvez.

Flujo operacional

Además destacó la generación de caja de la compañía a través de la mejora del flujo operacional en $43.217 millones en el semestre, lo que, junto con el saldo inicial de efectivo y equivalentes, permitió pagar vencimientos de deuda financiera por $46.975 millones y capex por $27.038 millones, quedando con un saldo final de $89.408 millones y manteniendo un excedente importante.

Asimismo, en materia operacional, el primer semestre trajo grandes avances en crecimiento orgánico, con tres aperturas de Unimarc en Chile y una apertura de MaxiAhorro en Perú. Asimismo, hubo una reconversión de Mayorista 10 en Super10, y la habilitación de tiendas que la compañía abrirá durante el tercer trimestre de 2023 en el país, junto a la entrega de los primeros locales de Montserrat, que se esperan abrir a finales de este año.

La compañía a su vez ha continuado con la implementación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia y productividad de sus operaciones, agregando módulos de self-checkout y gestión digital de góndola en tiendas; sumando voice picking en nuevos centros de distribución; e incorporando nuevas categorías de productos en la herramienta de planificación de demanda automatizada.

Mientras que en el eje de organización comprometida y sostenible, en junio de este año la compañía se sumó a la iniciativa Mi Compromiso Pyme, liderada por Unión Emprendedora junto a la consultora EY, que busca incentivar la compra de productos locales, a través de su ya reconocido programa de apoyo a pymes 100% Nuestro de Unimarc. Asimismo, durante estos últimos meses, SMU obtuvo el sello Estrella Azul, por el cumplimiento de las metas y acciones establecidas en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) de Ecoetiquetado de envases y embalajes. También las filiales recibieron el reconocimiento de Huella Chile 2023 por el trabajo realizado en cuantificación y por segundo año se obtuvo el sello de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

“Por último, este mes lanzamos una nueva versión de la campaña Unidos, nuestra tradicional iniciativa solidaria que tiene como objetivo recaudar fondos para organizaciones sociales sin fines de lucro que impactan positivamente en la comunidad. Nosotros entregaremos un aporte correspondiente al 10% del monto total de gift cards Unidos comprados por nuestros clientes, durante el periodo de campaña, a dos beneficiarios: Fundación Las Rosas, organización que se ocupa del cuidado de personas mayores vulnerables, y el Club de Leones Cruz del Sur de Magallanes, que trabaja en la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad en la Región de Magallanes. Todo esto, en el marco de nuestro Modelo de Diversidad e Inclusión”, puntualizó el gerente general de SMU.