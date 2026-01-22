Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

El crecimiento de la economía de Estados Unidos se aceleró más de lo previsto inicialmente el tercer trimestre de 2025 y anotó su mejor desempeño en dos años.

De acuerdo a las cifras actualizadas dadas a conocer por el Departamento de Comercio, el Producto Interno Bruto (PIB) anotó una expansión de 4,4% frente al periodo julio - septiembre de 2024, cifra superior al 4,3% reportado en la primera estimación.

Además con ello acrecentó su recuperación frente al retroceso de 0,6% registrado el primer trimestre de 2025, cuando la mayor economía mundial tuvo su primera contracción desde inicios de 2022.

Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, destacó que “el dato fue mejor de lo esperado, impulsado principalmente por las exportaciones y la inversión. En contraste, el gasto de consumo fue revisado a la baja. En conjunto, esta cifra continúa reflejando una economía sólida y en expansión, favorecida por las políticas comerciales de la administración actual”.}

En comparación con el segundo trimestre de 2025 la economía creció 1,1%.

La revisión respecto al crecimiento económico de Estados Unidos se entregó con desfase debido a los problemas que generó para la recolección y análisis de los datos el largo cierre que experimentó el gobierno federal de este país.