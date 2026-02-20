SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Economía de Estados Unidos se desacelera más de lo previsto en el cuarto trimestre

    En el primer informe preliminar, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció por debajo del 2,4% que se esperaba para la última parte del 2025.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Patricia San Juan
    Extraída de CNN en Español

    El desempeño de la economía de Estados Unidos durante el cuarto trimestre no cumplió las expectativas del mercado. La principal economía del mundo creció mucho menos de lo esperado.

    Según el primer informe preliminar de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 1,4% en el cuarto trimestre de 2025 versus el 2,8% que se esperaba, según consignó Investing.

    En tanto, los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento del 2,5% en el PIB del cuarto trimestre.

    El 1,4% representa un enfriamiento de la economía, ya que es un menor ritmo frente al trimestre anterior, donde el PIB avanzó un 4,4% en la tercera parte del 2025.

    En el primer trimestre, el PIB de Estados Unidos cayó un 0,5% y en el segundo trimestre el PIB avanzó un 3,8%.

    Ante un menor ritmo del crecimiento de la economía de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tiene más presión para bajar las tasas de interés a un mayor ritmo de lo esperado. Esto en un contexto que, según las últimas actas, se planteó la posibilidad de que la Fed podría subir las tasas si la inflación no se modera en línea con la tolerancia del Banco Central de Estados Unidos.

    La segunda revisión del PIB, de tres, al cuarto trimestre, se publicará el 13 de marzo.

    Sobre el contexto de este periodo, Reuters destacó que la economía se desaceleró “en el cuarto trimestre en medio de las disrupciones del cierre del gobierno del año pasado y una moderación en el gasto del consumidor, pero se espera que los recortes de impuestos y la inversión en inteligencia artificial respalden la actividad este año”.

    “El cierre gubernamental demócrata le costó a EE. UU. al menos dos puntos de PIB. Por eso lo están haciendo, en formato mini, otra vez. ¡Sin cierres! Además, ¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS! ¡Powell, con ‘dos retrasos’, es el PEOR!”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social TruthSocial. Un mensaje que se publicó antes de informar el PIB al cuarto trimestre.

    La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos estimó que “el cierre de gobierno”, que duró 43 días y fue el más largo de la historia, le costó 1,5% del PIB al cuarto trimestre.

    La inflación que mira la Fed

    En tanto, el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal en Estados Unidos (PCE), la medida preferida de la Fed para medir la inflación, se ubicó sobre las expectativas del mercado.

    El Departamento de Comercio dio a conocer este viernes que el PCE y el PCE subyacente anotaron un alza mensual de 0,4% en diciembre, por sobre el 0,2% anotado en noviembre, y también por encima de las estimaciones de los analistas, que en el caso de la medida subyacente esperaban un aumento de 0,3%.

    Con ello, la medición en doce meses, el PCE acumuló un incremento de 2,9% y el subyacente sumó un avance de 3%, en ambos casos aún lejos de la meta inflacionaria de la Fed de 2%.

    Al respecto, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, sostuvo que la aceleración en ambos indicadores “sugiere que, en el margen, reaparecen presiones en componentes más persistentes, lo que es coherente con una inflación que se resiste a converger rápidamente al objetivo”.

    Añadió que, si bien no es un cambio de régimen, sí es un recordatorio de que el último tramo hacia el 2% suele ser el más difícil y sensible a shocks transitorios y a la inercia de precios.

    “Desde la función de reacción de la Fed, la combinación es incómoda porque se cruza con señales de menor crecimiento en el 4T. El trade-off se vuelve más nítido entre la actividad y la estabilidad de los precios. Un PCE más firme aumenta el costo de equivocarse por relajación y, por tanto, eleva el umbral de evidencia que el FOMC necesitaría para recortar las tasas de forma sostenida”, afirmó.

    En este escenario, dijo, lo más probable es que el mercado reajuste la trayectoria esperada en las tasas de interés hacia un sendero de recortes más lento o más tardío, más que hacia una reanudación de alzas.


