El CEO de Heineken renuncia tras 6 años en el cargo

La cervecera neerlandesa Heineken anunció durante este lunes que el CEO y presidente del Consejo Ejecutivo, Dolf van den Brink, dejará su cargo el próximo 31 de mayo.

La decisión del CEO se enmarca en un contexto económico complejo para la compañía, que enfrenta caídas en sus ventas y un desempeño inferior al esperado, según informaron algunos medios.

El ejecutivo (53) estuvo casi 6 años en el cargo, “periodo en el que condujo a la compañía a través de tiempos económicos y políticos turbulentos”, escribieron desde Heineken en un comunicado.

En reunión con el Consejo, el CEO declaró que este “es un momento adecuado para traspasar sus responsabilidades”.

“El Consejo de Supervisión respeta la decisión de Dolf y dará inicio a un proceso de búsqueda para designar a su sucesor”, agregaron desde la empresa.

“Su salida se produce después de que Heineken advirtiera en octubre que las ganancias anuales serían menores a las esperadas debido a un crecimiento más débil en Europa y las Américas, un problema que ha afectado a la industria cervecera mundial durante algún tiempo a medida que las tendencias de consumo cambian y la inflación afecta la demanda entre los consumidores”, escribió al respecto el medio Bloomberg en Línea.

Dolf van den Brink, CEO de Heineken Fuente: Linkedin

Cabe recordar que Heineken controla el 50% de Inversiones y Rentas S.A. (IRSA), la cual es propietaria en forma directa e indirecta del 65,87% de las acciones de la chilena CCU. El otro 50% de IRSA lo tiene Quiñenco.

“Tras seis años como CEO y más de 28 años en Heineken, considero que este es el momento adecuado para realizar una transición en el liderazgo, mientras la compañía se prepara para la siguiente fase de la estrategia Evergreen”, comentó el CEO tras su renuncia.

“Los últimos años han estado marcados por cambios significativos, a medida que Heineken avanzó en su proceso de transformación y ha alcanzado ahora una etapa en la que un relevo en el liderazgo servirá mejor a la compañía para seguir ejecutando sus ambiciones de largo plazo”, agregó.

“Durante los próximos meses, seguiré plenamente enfocado en la ejecución disciplinada de nuestra estrategia y en asegurar una transición fluida”, finalizó.

Dolf acordó permanecer disponible para la compañía cervecera en calidad de asesor por un periodo de 8 meses, a partir del 1 de junio.