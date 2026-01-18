El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

El 11 de marzo del 2026 el economista Jorge Antonio Quiroz Castro (63 años) tomará el control de las oficinas de Teatinos 120, donde está el ministerio de Hacienda. Es uno de los confirmados e inamovibles del gabinete que el próximo martes presentará el presidente electo, José Antonio Kast.

Quiroz fue el rostro económico de la campaña 2025 de Kast. Mientras la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentaba en mayo a 40 economistas, en julio del 2025 el consultor de empresas fue anunciado como coordinador económico del programa del republicano.

El economista estrechó en los últimos ocho meses su relación con Kast, a quien conoció hace dos años por sus estimaciones de pobreza que compartió con el republicano. Esa confianza construida se ha hecho visible tras el triunfo del 14 de diciembre: Kast se hace acompañar de Quiroz en eventos económicos y lo alaba por su conocimiento en temas micro y macroeconómico. “Jorge tiene la capacidad de explicar lo difícil en fácil”, dijo en una presentación ante empresarios.

Si en algún momento hubo dudas sobre su nombramiento en el Ministerio de Hacienda, por la cercanía con Kast de José Luis Daza, vocero económico en la campaña de 2021, hoy viceministro de Economía en Argentina, el 6 de enero aquello fue despejado: ese día, ante los representantes de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), Kast presentó a Jorge Quiroz como ministro de Hacienda.

Jorge Quiroz y José Antonio Kast. Diego Martin

Dos días después, ya no hubo dudas. “Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”, dijo Jorge Quiroz en un evento en Icare con el sector privado al que acompañó al presidente electo, quien lo hizo subir al escenario para responder las preguntas económicas de dos consejeros de la organización empresarial.

“Estamos sentados en un país que tiene un potencial de crecimiento enorme, que asocia a hacer trabajo 24 por 7. Este es un tema para el que llevamos preparándonos mucho tiempo y que vamos a llegar el día 11 de marzo con los proyectos de ley escritos”, anunció el futuro ministro. El economista ha enunciado a la posibilidad de un trabajo prelegislativo durante febrero, antes del cambio de mando y durante el receso del Congreso.

Quiroz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y un PhD en Economía de Duke University. Ha sido consultor por casi 30 años. Si bien su experiencia profesional ha estado ligado a temas microeconómicos y regulatorio, el mismo Quiroz ha planteado que para los tiempos y necesidades del país es el momento para que la microeconomía actúe.

Por eso mismo es que el diseño que está trabajando para Hacienda es distinto al actual y al que ha funcionado históricamente en esa repartición. Si bien el ministro de Hacienda es el jefe del equipo económico e integra el comité político de los gobiernos, quienes han conversado con Quiroz afirman que la estructura incluirá un ministerio aún más empoderado. Hay quienes lo describen como un “superministerio” que estará a cargo de toda la política económica y será el “jefe” directo de varios ministerios, como Economía, Trabajo, Energía, Minería y Medio Ambiente, quienes le reportarán a Quiroz los avances de las políticas de cada una de esas reparticiones, dicen quienes han estado al tanto de sus ambiciones.

Reunión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) con la presencia de Jorge Quiroz y Tomás Bunster, además de directivos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

“Lo que quiere hacer Quiroz es que Hacienda tenga el mismo peso que tuvo hasta Andrés Velasco”, dice una fuente que conoce la interna. Velasco fue ministro en el primer gobierno de Michelle Bachelet y su expansionismo interno le granjeó no pocas disputas en el gabinete. La misma fuente, en todo caso, afirma que más que un superministro, Quiroz pretende relevar la función y el rol que “históricamente” ha tenido esta cartera. Pero otros conocedores de este trabajo interno aseguran que el diseño que tiene en su cabeza Quiroz va más allá de un simple empoderamiento, sino que más bien apunta a coordinar todos los temas económicos.

Los economistas consideran que Hacienda es el líder del equipo económico, pero no hay una sola mirada sobre el plan que Quiroz quiere instalar en Hacienda.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, dice que “gran parte de las reformas que se deben empujar en Chile pasan por Hacienda, entendiendo que involucran recursos públicos o se enmarcan dentro del diseño general de políticas económicas. Por tanto, deben pasar por Hacienda, quien debe articular y empujar los proyectos o medidas que se implementen. Dadas las urgencias que hoy se reconocen, parece bien fundamentado darle un rol más empoderado a esta cartera”.

Exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres analizó el escenario fiscal 2025.

A esa mirada se suma Alejandro Fernández, economista de Gemines: “El ministro de Hacienda ha sido, por muchos años, el jefe de las carteras sectoriales que tiene efectos económicos y es razonable que eso sea particularmente cierto en este período, tanto por el control del gasto público como por la necesidad de aumentar el crecimiento”.

En la otra vereda se sitúa Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, quien ve riesgos en este esquema. “El Ministerio de Hacienda tiene una tarea de ordenar las cuentas fiscales que es relevante y es lo principal de un ministro de esa cartera. Ahora, el hecho de que quede todo en una sola mano, como los temas regulatorios, de reactivación económica, tributarios, de entrar a destrabar la pelota en muchos sectores, me parece que requiere de una cantidad de horas de trabajo que va mas allá de lo que puede hacer un ministro de Hacienda. Abarcar mucho puede ser un error”.

Para Rojas, “uno esperaría que el ministro de Hacienda fuera el jefe de equipo económico y encontrar buenos asesores para lograr los objetivos planteados. El hecho de tener todo en una mano tiene el gran problema de encontrar a las otras personas que quieran hacer las otras labores, ya que no tendrán mucho espacio para moverse”.

Un economista que ha estado en Hacienda comenta que el riesgo que tiene un esquema de este tipo es que los resultados tienen que comenzar a verse en el corto plazo, puesto que, de no funcionar, la presión hacia Quiroz irá creciendo, lo que lo llevaría a volver al esquema “tradicional”.

Francisca Toledo, la ingeniera cercana a Quiroz

El diseño de asesores

Para que este diseño funcione, Jorge Quiroz debe tener un equipo de coordinadores y asesores en Hacienda “potente”, ya que deberá delegar varias funciones si quiere tener injerencia en las otras áreas.

Su círculo cercano hoy lo integran dos personas que provienen de la consultora Quiroz y Asociados, cuya página web ya sacó la imagen del fundador de su equipo y dejó el logo de QA, sin mención ya al apellido del futuro ministro.

Uno es Rudy Canales Zemljic, ingeniero comercial con más de 15 años de experiencia en la consultora, quien ha sido presentado en algunas reuniones como el jefe de gabinete del futuro ministro de Hacienda.

El otro es Tomás Bunster, cuyo nombre asoma como fijo en el grupo de asesores. Bunster es ingeniero civil de industrias de la Universidad Católica: su primera aparición en público en representación del equipo económico fue en un seminario organizado por Bloomberg a principios de septiembre. De allí en más sus apariciones fueron más continuas.

Quienes conocen el trabajo de “La Moneda chica”, a la que Quiroz asiste casi a diario, afirman que Bunster acompaña a su jefe en casi la totalidad de las reuniones. Para algunos que están en conocimiento del diseño que baraja Quiroz para su equipo sitúan a Bunster como jefe de asesores y coordinador de política regulatoria, cargo que en el gobierno actual lo tiene Francisco Saffie. Pero otros no descartan que pueda, dada su cercanía con Quiroz, asumir incluso como coordinador macroeconómico, cargo clave para el que, según varios consultados, se ha buscado un economista “senior”, con experiencia y reconocido por el mercado.

Por ejemplo, un nombre que estuvo en la lista para asumir el cargo fue Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank, quien no habría aceptado el cargo. Este cargo es de especial relevancia, puesto que bajo sus hombros está la coordinación con el Banco Central: asiste a las reuniones de política monetaria del BC y es quien tiene permanente relación con el jefe de la División de Política Monetaria del ente rector. También tiene injerencia en la Dirección de Presupuestos, ya que elabora las proyecciones macros con el que se construye el erario fiscal.

Por este cargo han pasado economistas que hoy tienen una destacada trayectoria, entre ellos, Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda y actual director del departamento de asuntos fiscales del Fondo Monetaria Internacional (FMI) fue el coordinador macroeconómico del ministro Nicolás Eyzaguirre entre 2000 y 2002. Luego saltó al Banco Central. Con Andrés Velasco, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, ese cargo lo ocupó Alejandro Micco, luego subsecretario de Hacienda en el segundo mandato de Bachelet. El hoy consejero del Banco Central, Claudio Soto, ocupó ese cargo en el segundo gobierno de Bachelet con los ministros Alberto Arenas y Rodrigo Valdés.

En el primer período de Sebastián Piñera ese cargo lo tuvo Rodrigo Cerda con Felipe Larraín como ministro. Y en el segundo período de Piñera, ese rol lo cumplió Hermann González, hoy miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y luego Cristóbal Gamboni, director de Políticas Públicas de la CPC. El actual economista jefe de Santander, Andrés Sansone fue coordinador macroeconómico de Mario Marcel. Hoy está Rodrigo Wagner.

De ahí la importancia de este cargo. Otros economistas que se mencionan para ese cargo son Felipe Jaque, economista jefe de Bice y Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF.

Un puesto clave en el diseño de Hacienda es el del coordinador legislativo, uno de los aspectos débiles de Quiroz, por su falta de experiencia en el sector público y menos en temas legislativos, donde el trabajo con los parlamentarios debe ser fluido. Por esta razón, el nombre debe ser alguien que conozca “en detalle” el funcionamiento del Estado.

Este cargo también ha sido ocupado por profesionales destacados, como la actual ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Francisco Moreno, más tarde subsecretario de Hacienda.

Tomás Bunster por Bloomberg

Quien ha ganado presencia en el círculo de Quiroz es Francisca Toledo. La ingeniera civil industrial es hoy investigadora de Libertad y Desarrollo. Tiene experiencia en materias regulatorias y tiene un posgrado en derecho regulatorio. Se le ha visto visitar con frecuencia La Gloria 88. Toledo asistió a la primera reunión que tuvo Quiroz con un grupo de economistas tras la primera vuelta, donde destacó la presencia de expresidentes del Banco Central como Vittorio Corbo, Rodrigo Vergara, y exministros y exsubsecretarios del gobierno de Sebastián Piñera, entre ellos Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine y Alejandro Weber, entre otros. Aunque podría asumir algún cargo en Hacienda, este viernes circuló su nombre incluso como futura ministra de Medio Ambiente, un área en la que Quiroz quiere ejercer su creciente influencia.

En política tributaria uno de los nombres que aparece es Rafael Cruzat. Es abogado de la Universidad Católica y tiene experiencia en el ámbito privado asesorando a empresas en materias tributarias. Hoy es abogado de Contreras Veloz, pero antes se desempeñó en estudio Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva (2013-2015) y en el área tributaria de Claro & Cia. (2015-2023). En la campaña fue coordinador de los temas tributarios. Para mercado de capitales, distintas fuentes mencionan que el nombre al que le ofrecieron el cargo es Mario Farrén, aunque no está confirmado que haya aceptado.

A cargo de las comunicaciones ya está trabajando la periodista Marialí Bofill.

Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

La Dipres y la subsecretaria

El escenario fiscal que recibirá el nuevo gobierno será estrecho. El espacio para gastar será acotado y no hay una perspectiva de lograr mayores ingresos en el corto plazo. Por eso mismo, la Dirección de Presupuestos es primordial. Acá el nombre que distintas personas lo dan por confirmado es el de José Pablo Gómez, quien actualmente es gerente de corporativo de Administración y Finanzas de Enap.

Durante la primera administración de Michelle Bachelet asumió como jefe de la división de finanzas públicas de la Dipres, cargo en el que fue ratificado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Con la llegada de Gabriel Boric al gobierno y Mario Marcel en Hacienda, fue removido.

Otro de los que estaría seguro es el de José Ignacio Llodrá como subdirector de Racionalización y Función Pública. Llodrá tiene su pasado por Hacienda en los dos gobiernos de Piñera.

Para la subsecretaría de Hacienda, quienes conocen la interna del proceso de nombramiento afirman que el perfil que se busca es político-técnico, a fin de reforzar la relación de Hacienda con el Congreso. Y ahí el nombre que sigue sobre la mesa de posibilidades es el de la exdirectora de Presupuestos en el último año de la segunda administración piñerista, Cristina Torres. Abogada, con en el primer gobierno de Piñera fue asesora de Rossana Costa, hoy presidenta del Banco Central, en la Dipres.