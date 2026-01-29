SUSCRÍBETE POR $1100
    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    La jornada también está marcada por la incertidumbre del mercado ante señales contradictorias desde Estados Unidos respecto a la política cambiaria, según analistas.

    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar hoy jueves.

    El dólar en el mercado local retomó su trayectoria hacia la baja ante el rally del cobre y la incertidumbre sobre la política cambiaria de Estados Unidos.

    En concreto, la divisa estadounidense mostró un descenso de $6,74, equivalente a un cambio de -0,78% sobre el valor de la jornada anterior, posicionándose en $862. De continuar la tendencia al cierre de la jornada, hoy sería el séptimo día de descensos en ocho días, donde el dólar ya perdió cerca de $30.

    Esta variación a la baja refleja la incertidumbre del mercado ante señales contradictorias desde Estados Unidos respecto a la política cambiaria, afirma Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.

    “Mientras el secretario del Tesoro (de Estados Unidos) reiteró su compromiso con un dólar fuerte, el mercado sigue interpretando que la administración de Donald Trump tolera, e incluso favorece, un tipo de cambio más débil en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas crecientes, lo que ha impulsado salidas desde activos denominados en dólares”, dice el analista.

    A su vez, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, dice que el impulso de la moneda local se explica por el rally histórico del cobre, donde los futuros del metal rojo en el Comex subía un 5,27% hasta alcanzar máximos históricos en US$6,33 por libra.

    “El metal se ve favorecido por la búsqueda de refugio en activos reales, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con ataques militares de mayor magnitud si no accede a un acuerdo comercial con Washington. A esto se suman nuevas amenazas arancelarias contra otros países y una postura aparentemente tolerante de la administración estadounidense frente a un dólar más débil, lo que ha reforzado el flujo hacia metales como cobre, oro y plata”, afirma el experto de Admirals.

    En el marco internacional, el Dollar Index, que mide la divisa ante una canasta de las seis monedas más importante del mundo, abrió la jornada con alta volatilidad que la posicionó en torno a 96,260 puntos, representando una baja de 0,05%. Esto después de caer a mínimos de 96,016 puntos durante la mañana.

    Felipe Sepúlveda de Admirals Latinoamérica sostiene que la razón detrás de este cambio en el índice del dólar es “la presión adicional vino desde el mensaje de la Reserva Federal, que mantuvo las tasas sin cambios y dejó entrever un período prolongado de pausa, en un contexto de crecimiento sólido pero con inflación aún elevada”.

    Finalmente, Sepúlveda proyecta que “para la jornada, el tipo de cambio podría moverse en un rango aproximado entre $850 y $870, con alta sensibilidad a la evolución del conflicto geopolítico, los flujos hacia commodities y la dinámica del dólar internacional”.

