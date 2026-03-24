Pymes en alerta por salto de los combustibles: costos se disparan hasta 23% en sectores clave

La Multigremial Nacional advirtió sobre el impacto que tendrá en las pequeñas y medianas empresas el alza histórica del precio de los combustibles que comenzará a regir este jueves 26 de marzo.

El ajuste anunciado por el Ejecutivo ayer implica alzas de $370 por litro en gasolina (+33%) y $580 por litro en diésel (+58%) y, según el gremio, configura un nuevo escenario de costos para la economía local.

Desde la organización señalaron que el impacto será especialmente significativo para las MiPyMes, que dependen del transporte de carga -principalmente movido por diésel- y que no cuentan con herramientas para enfrentar este tipo de variaciones.

De acuerdo con sus estimaciones, los costos podrían aumentar entre 15% y 23% en transporte y logística; entre 8% y 14% en construcción; entre 8% y 15% en el sector agropecuario; entre 5% y 10% en comercio con distribución; y entre 4% y 8% en manufactura liviana.

“Este es un golpe directo a las pymes productivas, que no tienen cómo absorber un alza de esta magnitud. A diferencia de las grandes empresas, no cuentan con contratos de cobertura ni espaldas financieras, por lo que este incremento se traspasa inmediatamente a sus costos y pone en riesgo su continuidad”, dijo el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

El dirigente agregó que el escenario tendrá efectos inmediatos en la economía real, particularmente en los precios de bienes esenciales. “Cuando sube el diésel en un 58%, sube el costo de mover alimentos, materiales y productos en todo Chile. Esto termina impactando directamente a las familias, pero parte afectando a miles de pymes que hoy quedan completamente expuestas”, señaló.

El impacto del alza del combustibles en las Pymes. Crédito: Multigremial Nacional.

Swett también se refirió a las medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar el impacto en transporte público y sectores vulnerables, indicando que “hoy no hay medidas concretas para las MiPyMes ni para el transporte de carga general. Se está dejando fuera al motor de la economía, que es justamente el que genera empleo y sostiene las cadenas de abastecimiento”.

Finalmente, la Multigremial Nacional llamó a avanzar con urgencia en mecanismos de apoyo focalizados para pymes, señalando que este nuevo escenario externo se suma a un contexto económico complejo. “Las pymes vienen golpeadas y este tipo de alzas puede ser el punto de quiebre para muchas. Se requiere una respuesta rápida y efectiva para evitar efectos más profundos en inversión, empleo e inflación”, concluyó.