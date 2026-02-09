SUSCRÍBETE POR $1100
    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    El artista puertorriqueño ya acumula un patrimonio estimado en ocho cifras y se espera que su gira "Debí Tirar Más Fotos" sea su más taquillera.

    Andrés Parra 
    Andrés Parra
    Bad Bunny en el evento de medio tiempo del Super Bowl LX.

    La presentación de Benito Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX marcó otro hito en el legado del cantante. Aunque se desconocen las cifras exactas de su patrimonio, los reportes coinciden que sus ingresos están dominados por el streaming y la venta de entradas.

    Según Celebrity Net Worth, la fortuna del cantante asciende a unos US$100 millones, impulsada por giras récord y su catálogo musical. Esta cifra refleja un aumento relevante en el último año, duplicando la cifra de 2025 que se estimaba en US$50 millones.

    Uno de los pilares de sus ingresos es la reproducción de su música. En 2025, Bad Bunny reclamó por cuarta vez el título de Artista Global Top de Spotify, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones en el año. Este volumen de consumo se traduce en regalías de Spotify que Forbes estima aproximadamente en US$ 30 millones.

    Sin embargo, la parte más lucrativo de su negocio son las giras. El 2022 marcó un récord musical al recaudar US$435,3 millones, según datos de Pollstar. Esta cifra se explica por su gira “World’s Hottest Tour” que recaudó la mayor parte y fue complementada por “El Último Tour del Mundo”, que agregó US$113 millones.

    La tendencia continuó con su gira “Most Wanted Tour” en 2024, que logró ingresos superiores a los US$200 millones en Norteamérica, posicionándose entre las giras más rentables del año.

    En esta misma línea, durante 2025 el artista realizó más de 30 presentaciones en su territorio natal Puerto Rico bajo el nombre “No Me Quiero Ir de Aquí”. Se estima que estos eventos locales representaron una parte mayoritaria de sus ganancias del año estimadas en US$40 millones.

    En cuanto a su participación en el Super Bowl, Bad Bunny no recibió un honorario por su actuación. El incentivo económico para el artista está en la exposición global del evento que el año pasado alcanzó 133,5 millones de visualizaciones.

    Aunque sus ganancias por actuación son menores en comparación con la música, se reportó un pago de US$150 mil por su papel en la película Bullet Train junto a Brad Pitt.

    En paralelo, mantiene acuerdos comerciales con firmas globales como Adidas, Gucci y Corona, además de una línea personalizada con Crocs, lo que añade valor a su equity de marca fuera de los escenarios .

    Para 2026 se espera que continúe la tendencia. La gira “Debí Tirar Más Fotos”, que inició a finales de 2025, ya recaudó US$107 millones en sus primeras fechas y se espera que se convierta en su gira más taquillera en 2026.

