SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    La compañía sueca se reunió con la titular de la Subrei, Claudia Sanhueza, en enero de este año, para abordar este proyecto. Al respecto, la firma sostuvo que buscan "colaborar con autoridades y gobiernos de todo el mundo en diversos asuntos regulatorios que pueden afectar la economía del streaming y la comunidad de creadores".

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Será un plan que costará más que que la versión premium actual de Spotify.

    El pasado 15 de enero, la subsecretaria de Relaciones Económicas Exteriores (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con representantes de Spotify en Chile. La compañía sueca, fundada en 2006 en Estocolmo, fue representada por Felipe Simonsohn y Karen Paola de Campos Milward, abordando, entre otras temáticas, la denominada Ley Tommy Rey.

    “Los representantes de Spotify expusieron sobre la historia de la compañía y su actual modelo de negocios, compartiendo además sus comentarios sobre el proyecto de ley que Modifica la ley Nº 17.336 para reconocer el derecho a remuneración de artistas intérpretes y ejecutantes por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones musicales fijadas en fonogramas o formatos audiovisuales, actualmente en segundo trámite legislativo ante el Congreso Nacional”, relata la página web de Lobby de la Subrei.

    El proyecto establece que artistas, intérpretes y ejecutantes tengan derecho irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por la puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones cuando sean realizadas por un tercero.

    Para la determinación del monto, el proyecto propone que las plataformas o medios digitales deban informar a los artistas intérpretes o ejecutantes, cuando estos lo soliciten, el número total mensualizado de reproducciones de cada una de sus obras dentro del territorio nacional. El proyecto ingresó en abril de 2025 al Congreso a través de la Cámara Diputadas y Diputados, la cual lo despachó en noviembre del mismo año a su segundo trámite en el Senado. Desde entonces no ha avanzado en su legislación.

    Spotify comentó respecto a la reunión a Pulso: “Spotify promueve el diálogo y la colaboración en los distintos niveles que se relacionan con el negocio. Así, se caracteriza por colaborar con autoridades y gobiernos de todo el mundo en diversos asuntos regulatorios que pueden afectar la economía del streaming y la comunidad de creadores. Nuestro enfoque es colaborativo y constructivo, y busca proporcionar a los reguladores información útil sobre nuestro modelo de negocio”.

    La firma no detalló su postura ante el proyecto de ley.

    Anteriormente, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), que agrupa a empresas como Sony, Warner y y Universal, había expresado su descontento con la ley, puesto que cuestionaron su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de acuerdo a lo publicado por El Mercurio en diciembre.

    Más sobre:EmpresasSubreiClaudia SanhuezaSpotifyTommy Rey

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Lo más leído

    1.
    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    2.
    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    3.
    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    4.
    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    5.
    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió