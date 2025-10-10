El mercado sube la expectativa de inflación para este año

El mercado espera que la inflación cierre el año un poco más arriba de lo que creía en septiembre, según informó la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central.

La medición de la inflación estimada para el 2025 pasó de un 3,9% a 4% entre una edición y otra. En tanto, la inflación estimada para el 2026 se mantiene en 3%, la meta que tiene el Banco Central.

Respecto a lo más inmediato, el sondeo mantiene la expectativa de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suba 0,3% en octubre y para noviembre se prevé que avance un 0,3%.

En relación con el IPC sin volátiles, se mantienen las expectativas de que en el mes suba 0,2%, termine el año en 3,70% y en 2026 llegue a 3%.

Sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM), la EEE sigue viendo que se mantenga en octubre y caiga en diciembre de 4,75% a 4,50%.

Otras de las mediciones tienen relación con el crecimiento. Ante este contexto, se espera que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre a doce meses suba un 1,90% y el Imacec no minero avance un 2,40%.

En relación con el Producto Interno Bruto (PIB), para el último trimestre del año, los consultados esperan un avance de 2,20%. Mientras que, para el cierre del año, la EEE se mantiene la proyección de PIB para el 2025 en 2,4%. Para el 2026 también se mantiene en 2,2%.