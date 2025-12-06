El nuevo estudio de Ricardo Escobar y Loreto Silva: “Los conflictos con las autoridades son cada vez más frecuentes”

Nació hace 13 años y en 2025 cumplió una década con su actual nombre: BES Abogados. Pero a partir del 1 de enero de 2026, los tres apellidos que forman la sigla seguirán caminos separados. Jorge Bofill creará su propio estudio, con foco en la justicia penal, su especialidad, mientras el exdirector del SII Ricardo Escobar y la exministra de Obras Públicas Loreto Silva darán origen a ESYF Abogados, junto a otros dos socios: Sebastián Yanine, abogado con experiencia en litigios internacionales, y Vanessa Facuse, experta en libre competencia.

La separación, dice Escobar, fue amistosa. “No es un tema de diferencias, sino que apareció un objetivo nuevo para Jorge, que quiere armar un estudio, dada su edad, su experiencia, su nombre, en el que estén involucrados sus hijos, que también son abogados, y su señora”, comenta Escobar. “Es más bien una separación de áreas”, complementa Vanessa Facuse. “Nosotros seguimos en la misma lógica que veníamos funcionando, litigación pública, litigación civil, tributaria, y los temas regulatorios y de libre competencia. No tendremos área penal y ellos tampoco tendrán nuestras especialidades”, aclara la abogada.

ESYF Abogados será un estudio boutique, acepta Escobar como definición. “No somos una firma multiservicio, como las que ofrecen servicios laborales, corporativos y demás. Nuestro negocio es resolver conflictos”, resume el abogado. ¿Qué cosa diferencia a este estudio de otros similares? “La combinación de los cuatro socios”, responde Escobar: él y Silva tuvieron experiencia dirigiendo organismos públicos, Facuse litigó por años en la Fiscalía Nacional Económica y Yanine lo hizo en Nueva York, con casos internacionales. Silva es también directora en empresas como Barrick Gold, Icafal y GNL Quinteros. “Tenemos experiencia de negocios, experiencia regulatoria, tenemos experiencia en la lógica política que a veces se necesita tener para poder resolver un conflicto”, explica, marcando un acento del nuevo estudio: la resolución de disputas entre privados y entidades estatales, como ministerios, municipalidades o servicios públicos.

Facuse agrega que buscarán anticipar conflictos, generando espacios y mesas de negociación. Además de la litigación. “Cada vez más los conflictos actuales necesitan resolverse de una forma rápida, con herramientas más novedosas y muchas veces la herramienta penal quiebra un poco la mesa rápidamente”, dice Facuse.

Escobar explica la diferencia entre mediar e ir al choque: “Hay gente que a veces va a negociar sin una estrategia muy clara y se ponen a hacer conversaciones que después no resultan y eso les echa a perder el litigio posterior, que a lo mejor era inevitable. Y otras veces, al revés, se inician litigios antes de tiempo porque sienten que tienen un caso muy sólido en términos técnicos, jurídicos. Sin embargo, el apuro por no les hace ver oportunamente que eso puede tener otras consecuencias negativas para el negocio, como la reputación o la relación de largo plazo con las autoridades”.

Competencia, regulaciones y Kast

Ricardo Escobar (63) se licenció de la Universidad de Chile en 1986 y suele citar los inicios de su carrera para graficar cómo ha cambiado la profesión. La industria legal, afirma, es mucho más competitiva hoy. “Hay muchos más actores. No solo porque ha habido decenas de miles de abogados que se reciben ahora, a diferencia de unos cuantos cientos que eran cuando yo me recibí, sino que también por la entrada de otros jugadores y especialidades. Antes una persona podía ser lo que llaman un sole practitioner, un lobo solitario que hacía un poco de todo. Eso ha ido desapareciendo. La realidad es una en la que se necesita hacer equipos”.

Lo mismo recuerda para analizar su core business. “Cuando yo me recibí, uno litigaba en los tribunales civiles; hoy día nadie, en ningún negocio importante, litiga en tribunales civiles, todo se hace en arbitrajes, porque la sofisticación de los negocios ha hecho que ya no se confíe tanto en el sistema”, explica, al referirse a la velocidad de tramitación de las causas o al conocimiento experto que los árbitros exhiben más que los jueces. “Cuando yo estudié Derecho Procesal, el tema de los arbitrajes lo explicaban en una clase y media. Hoy día es un semestre en algunas escuelas”, compara.

“Los conflictos con las autoridades son cada vez más frecuentes porque hoy día también hay muchas autoridades que tienen unas facultades que las usan en forma expansiva, muchas veces respondiendo al clamor público de alguna noticia, por ser populares, con las consiguientes consecuencias económicas para las partes involucradas”, recalca el exsocio de Carey y EY y director del Servicio de Impuestos entre 2006 y 2010, en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Vanessa Facuse recuerda el caso que ganaron contra la Municipalidad de Las Condes representando a la Inmobiliaria Nueva El Golf: el alcalde paralizó una construcción por más de un año y medio sin tener facultades para ello y la justicia condenó al municipio a pagar unos US$ 10 millones. “Lo relevante también que hay un cambio quizás importante en los tribunales. Uno puede ir a los tribunales a buscar responsabilidades de quien hizo un ejercicio ilegal o abusivo del derecho; y los agentes económicos están cada vez más dispuestos a ir a buscar esas responsabilidades cuando se sobrepasaron todos los límites”, dice Facuse.

El debate sobre la obtención de permisos está en boga y una nueva legislación pretende facilitarla. Escobar dice que aquello será útil, dependiendo de su diseño. “En Estados Unidos existen tantos permisos como acá para hacer alguna construcción, un edificio, una planta industrial. Pero lo que no existe, a diferencia de acá, es que una vez que tú obtienes los distintos permisos, a continuación venga alguien a discutirlo judicialmente”, compara. “La otra cosa también es la coordinación entre las distintas autoridades. En Brasil, por ejemplo, o en el propio Estados Unidos, uno se entiende con una autoridad y esa autoridad es la que coordina a todos los que estén involucrados. Acá hay que trabajar en 18 ventanillas, ambientales, sanitarias, construcción, municipales, en distintos niveles. Eso es extremadamente ineficiente”.

Escobar dice que una de las cosas claves en la resolución de conflictos es “leer bien la cancha y los tiempos de juego”. Otro ejemplo: “A veces el conflicto no tiene posibilidad de arreglo mediado o convenio. Y en esos casos, bueno, no queda sino litigar. Pero eso no significa que eso no pueda cambiar en el tiempo. Bien porque cambian autoridades, bien porque después de que se han mostrado mejor las cartas en un juicio se abren oportunidades para conversar de nuevo. Uno tiene que armar una estrategia donde negociación y litigio no son necesariamente caminos opuestos. Pueden ser caminos que van complementándose en el tiempo”, dice

-Habló de la cancha de juego. ¿Cómo cambiará esa cancha con el probable cambio de ciclo político en las elecciones?

-“Yo creo que si gana el candidato Kast, los anuncios son promisorios para el sector de negocios, va a ser posible tomar decisiones de un modo más rápido, con mayor certeza, pero los conflictos no desaparecen de la noche a la mañana, las leyes no se cambian de un día para otro, las regulaciones, aun cuando algunos reglamentos o decretos puedan depender del Ejecutivo, requieren un tiempo para que se entiendan... Al revés, si gana la señora Jara, el ambiente de inversión probablemente va a estar más cauto y seguramente nos vamos a encontrar con empresas que van a tener problemas de financiamiento, discusiones sobre reorganizaciones y cosas por el estilo, problemas de gente que va a querer salir y va a haber oportunidades para otros para comprar, que tendrían que tomar más riesgos”, finaliza Escobar.