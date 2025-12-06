VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El nuevo estudio de Ricardo Escobar y Loreto Silva: “Los conflictos con las autoridades son cada vez más frecuentes”

    El 1 de enero de 2026 nacerá ESYF Abogados, un acrónimo de Ricardo Escobar, Loreto Silva, Sebastián Yanine y Vanessa Facuse, bufete que, tras separarse de Jorge Bofill, se focalizará en la resolución de conflictos. Dos de sus socios, Escobar y Facuse, explican aquí focos y tendencias.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    Nació hace 13 años y en 2025 cumplió una década con su actual nombre: BES Abogados. Pero a partir del 1 de enero de 2026, los tres apellidos que forman la sigla seguirán caminos separados. Jorge Bofill creará su propio estudio, con foco en la justicia penal, su especialidad, mientras el exdirector del SII Ricardo Escobar y la exministra de Obras Públicas Loreto Silva darán origen a ESYF Abogados, junto a otros dos socios: Sebastián Yanine, abogado con experiencia en litigios internacionales, y Vanessa Facuse, experta en libre competencia.

    La separación, dice Escobar, fue amistosa. “No es un tema de diferencias, sino que apareció un objetivo nuevo para Jorge, que quiere armar un estudio, dada su edad, su experiencia, su nombre, en el que estén involucrados sus hijos, que también son abogados, y su señora”, comenta Escobar. “Es más bien una separación de áreas”, complementa Vanessa Facuse. “Nosotros seguimos en la misma lógica que veníamos funcionando, litigación pública, litigación civil, tributaria, y los temas regulatorios y de libre competencia. No tendremos área penal y ellos tampoco tendrán nuestras especialidades”, aclara la abogada.

    ESYF Abogados será un estudio boutique, acepta Escobar como definición. “No somos una firma multiservicio, como las que ofrecen servicios laborales, corporativos y demás. Nuestro negocio es resolver conflictos”, resume el abogado. ¿Qué cosa diferencia a este estudio de otros similares? “La combinación de los cuatro socios”, responde Escobar: él y Silva tuvieron experiencia dirigiendo organismos públicos, Facuse litigó por años en la Fiscalía Nacional Económica y Yanine lo hizo en Nueva York, con casos internacionales. Silva es también directora en empresas como Barrick Gold, Icafal y GNL Quinteros. “Tenemos experiencia de negocios, experiencia regulatoria, tenemos experiencia en la lógica política que a veces se necesita tener para poder resolver un conflicto”, explica, marcando un acento del nuevo estudio: la resolución de disputas entre privados y entidades estatales, como ministerios, municipalidades o servicios públicos.

    Facuse agrega que buscarán anticipar conflictos, generando espacios y mesas de negociación. Además de la litigación. “Cada vez más los conflictos actuales necesitan resolverse de una forma rápida, con herramientas más novedosas y muchas veces la herramienta penal quiebra un poco la mesa rápidamente”, dice Facuse.

    Escobar explica la diferencia entre mediar e ir al choque: “Hay gente que a veces va a negociar sin una estrategia muy clara y se ponen a hacer conversaciones que después no resultan y eso les echa a perder el litigio posterior, que a lo mejor era inevitable. Y otras veces, al revés, se inician litigios antes de tiempo porque sienten que tienen un caso muy sólido en términos técnicos, jurídicos. Sin embargo, el apuro por no les hace ver oportunamente que eso puede tener otras consecuencias negativas para el negocio, como la reputación o la relación de largo plazo con las autoridades”.

    Competencia, regulaciones y Kast

    Ricardo Escobar (63) se licenció de la Universidad de Chile en 1986 y suele citar los inicios de su carrera para graficar cómo ha cambiado la profesión. La industria legal, afirma, es mucho más competitiva hoy. “Hay muchos más actores. No solo porque ha habido decenas de miles de abogados que se reciben ahora, a diferencia de unos cuantos cientos que eran cuando yo me recibí, sino que también por la entrada de otros jugadores y especialidades. Antes una persona podía ser lo que llaman un sole practitioner, un lobo solitario que hacía un poco de todo. Eso ha ido desapareciendo. La realidad es una en la que se necesita hacer equipos”.

    Lo mismo recuerda para analizar su core business. “Cuando yo me recibí, uno litigaba en los tribunales civiles; hoy día nadie, en ningún negocio importante, litiga en tribunales civiles, todo se hace en arbitrajes, porque la sofisticación de los negocios ha hecho que ya no se confíe tanto en el sistema”, explica, al referirse a la velocidad de tramitación de las causas o al conocimiento experto que los árbitros exhiben más que los jueces. “Cuando yo estudié Derecho Procesal, el tema de los arbitrajes lo explicaban en una clase y media. Hoy día es un semestre en algunas escuelas”, compara.

    “Los conflictos con las autoridades son cada vez más frecuentes porque hoy día también hay muchas autoridades que tienen unas facultades que las usan en forma expansiva, muchas veces respondiendo al clamor público de alguna noticia, por ser populares, con las consiguientes consecuencias económicas para las partes involucradas”, recalca el exsocio de Carey y EY y director del Servicio de Impuestos entre 2006 y 2010, en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

    Vanessa Facuse recuerda el caso que ganaron contra la Municipalidad de Las Condes representando a la Inmobiliaria Nueva El Golf: el alcalde paralizó una construcción por más de un año y medio sin tener facultades para ello y la justicia condenó al municipio a pagar unos US$ 10 millones. “Lo relevante también que hay un cambio quizás importante en los tribunales. Uno puede ir a los tribunales a buscar responsabilidades de quien hizo un ejercicio ilegal o abusivo del derecho; y los agentes económicos están cada vez más dispuestos a ir a buscar esas responsabilidades cuando se sobrepasaron todos los límites”, dice Facuse.

    El debate sobre la obtención de permisos está en boga y una nueva legislación pretende facilitarla. Escobar dice que aquello será útil, dependiendo de su diseño. “En Estados Unidos existen tantos permisos como acá para hacer alguna construcción, un edificio, una planta industrial. Pero lo que no existe, a diferencia de acá, es que una vez que tú obtienes los distintos permisos, a continuación venga alguien a discutirlo judicialmente”, compara. “La otra cosa también es la coordinación entre las distintas autoridades. En Brasil, por ejemplo, o en el propio Estados Unidos, uno se entiende con una autoridad y esa autoridad es la que coordina a todos los que estén involucrados. Acá hay que trabajar en 18 ventanillas, ambientales, sanitarias, construcción, municipales, en distintos niveles. Eso es extremadamente ineficiente”.

    Escobar dice que una de las cosas claves en la resolución de conflictos es “leer bien la cancha y los tiempos de juego”. Otro ejemplo: “A veces el conflicto no tiene posibilidad de arreglo mediado o convenio. Y en esos casos, bueno, no queda sino litigar. Pero eso no significa que eso no pueda cambiar en el tiempo. Bien porque cambian autoridades, bien porque después de que se han mostrado mejor las cartas en un juicio se abren oportunidades para conversar de nuevo. Uno tiene que armar una estrategia donde negociación y litigio no son necesariamente caminos opuestos. Pueden ser caminos que van complementándose en el tiempo”, dice

    -Habló de la cancha de juego. ¿Cómo cambiará esa cancha con el probable cambio de ciclo político en las elecciones?

    -“Yo creo que si gana el candidato Kast, los anuncios son promisorios para el sector de negocios, va a ser posible tomar decisiones de un modo más rápido, con mayor certeza, pero los conflictos no desaparecen de la noche a la mañana, las leyes no se cambian de un día para otro, las regulaciones, aun cuando algunos reglamentos o decretos puedan depender del Ejecutivo, requieren un tiempo para que se entiendan... Al revés, si gana la señora Jara, el ambiente de inversión probablemente va a estar más cauto y seguramente nos vamos a encontrar con empresas que van a tener problemas de financiamiento, discusiones sobre reorganizaciones y cosas por el estilo, problemas de gente que va a querer salir y va a haber oportunidades para otros para comprar, que tendrían que tomar más riesgos”, finaliza Escobar.

    Más sobre:EmpresasAbogadosNegocios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Así operaba la mafia china que extendía sus tentáculos en el barrio Meiggs

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    3.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    4.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    5.
    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming

    Así operaba la mafia china que extendía sus tentáculos en el barrio Meiggs

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile
    Negocios

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo
    Tendencias

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

    El Colo Colo de rendimiento perfecto de Tatiele Silveira choca ante la U en la final del Campeonato Femenino
    El Deportivo

    El Colo Colo de rendimiento perfecto de Tatiele Silveira choca ante la U en la final del Campeonato Femenino

    Todo lo que se juega en la última fecha de la Liga de Primera

    Liga de Primera: revisa cómo quedó la tabla tras el empate de Palestino y Huachipato en la despedida de Lucas Bovaglio

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras
    Cultura y entretención

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Claudia Apablaza, escritora: “Me cuido de no hacer literatura panfletaria, en mi obra prima la mirada”

    Víctor Jara: el hombre es un creador

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”
    Mundo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Los nuevos candados migratorios en América Latina: cómo los países endurecen el paso de extranjeros

    ¿Venezuela sin Maduro?: Los eventuales escenarios para el día después

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
    Paula

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia