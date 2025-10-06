El número de nuevas empresas que declaran ventas registró su mayor nivel desde diciembre de 2024

El número de nuevas empresas que declaran ventas llegó a los 13.305, el mayor nivel desde diciembre de 2024, con una variación interanual de 22,4%, según informó el Banco Central en los resultados de julio de los Indicadores de dinámica de empresas (Ide), elaborados con información del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El sector del comercio tiene la mayor participación (4.593), correspondiente al 34,5% del total; seguida por servicios personales, con 1.679, el 12,6% del total; y, en tercer lugar, servicios empresariales con 1.598, el 12% del total de nuevas empresas que declaran ventas.

En cuanto al número de nuevas empresas que declaran ventas, el sector de construcción llegó a los 1.167, siendo este el mayor nivel desde diciembre 2021 (1.220). Mientras que el sector de transporte llegó a los 1.124, mayor nivel desde septiembre 2022 (1.143).

Por último, en el sector de actividades inmobiliarias llegó a los 196, siendo el más alto desde que se tiene registro.