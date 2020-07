El oro está imparable y el precio anota récord histórico a medida que empeora la disputa entre EEUU y China

El oro trepaba el lunes sobre el umbral US$ 1.900 , impulsado por las disputas entre Estados Unidos y China que han hecho escalar la demanda por activos de refugio y llevaron al lingote hasta su mayor nivel histórico, en medio de dudas persistentes sobre la recuperación económica tras la crisis del coronavirus.

El oro al contado avanzaba 2,14% a US$ 1.941,70 la onza a las 1131 GMT, bastante por encima de la barrera sicológica de US$ 1.900 . Más temprano en la sesión, marcó el récord de US$ 1.943,93. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ascendían 2% a US$ 1.936,30 la onza.

La plata se sumaba a la búsqueda acelerada por refugio y saltaba más de 7% hasta US$ 24,37, su mayor nivel desde septiembre del 2013.

La debilidad generalizada el dólar ayudaba en el ascenso del oro, sumándose al afecto de la riña entre Estados Unidos y China y los rendimientos reales negativos, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM.

“La demanda por el metal precioso está por los cielos y se esperan más ganancias en el corto y largo plazo”, declaró.

Balance de 2020

El oro, un activo que no rinde intereses, ha escalado más de 24% este año, empujado por las bajas tasas de interés y los estímulos de bancos centrales para revivir las economías, beneficiándose de su uso como cobertura ante la inflación y la volatilidad de los tipos de cambio.

China ordenó a Estados Unidos cerrar su consulado en la ciudad de Chengdu como respuesta al cierre de su delegación diplomática en Texas, agudizando la crisis diplomática entre las dos principales economías el mundo.

La renovada disputa envió al índice dólar a su menor nivel desde septiembre del 2018.

El resto de los metales preciosos también iban al alza. El platino sumaba 2,3% a 934,83 dólares la onza y el paladio subía 2,4% a 2.272,25 dólares la onza.