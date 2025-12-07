El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

El 2025 marcó un hito para la riqueza global. Según la edición número 11 del UBS Billionaire Ambitions Report, el patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico de US$15,8 billones, impulsado por la creación de nuevas fortunas y por la mayor transferencia intergeneracional registrada desde que existe este informe .

El reporte -basado en encuestas a clientes multimillonarios de UBS en distintas regiones- señala que el año cerró con casi 3.000 multimillonarios, un aumento de 8,8% frente a los 2.682 registrados en 2024.

Auge de nuevas fortunas

Durante 2025, 196 multimillonarios self-made añadieron US$386.500 millones a la riqueza global, el segundo mayor incremento anual documentado por el estudio.

De acuerdo al reporte de la entidad suiza, este crecimiento se basó en la creación de negocios en sectores como software de marketing, genética, gas natural licuado e infraestructura, con Estados Unidos y Asia-Pacífico liderando el avance.

El informe detalla variaciones importantes entre sectores:

Tecnología: +23,8%

Consumo y retail: +5,3%, afectado por la menor fuerza del lujo europeo frente a marcas chinas

Industrial: +27,1%, hasta US$1,7 billones, con más de un cuarto proveniente de nuevos multimillonarios

Servicios financieros: +17% hasta US$2,3 billones, impulsado por mercados sólidos y un repunte del mercado cripto

Pese a su desaceleración, el sector del lujo sigue siendo el mayor, con US$3,1 billones.

La mayor ola de herencias registrada

El estudio destaca un récord absoluto: 91 herederos recibieron US$297.800 millones en 2025, un alza de 36% respecto del año anterior, aunque menos personas heredaron en comparación con 2024.

El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

El número de multimillonarios multigeneracionales subió a 860, que administran US$4,7 billones, frente a los 805 que manejaban US$4,2 billones un año antes.

El crecimiento por generación también fue notable:

Segunda generación: +4,6%

Tercera generación: +12,3%

Cuarta y siguientes: +10%

Mujeres acumulan riqueza con mayor rapidez

El patrimonio promedio de las mujeres multimillonarias aumentó 8,4% hasta US$5.200 millones, más del doble del ritmo registrado por los hombres (3,2% hasta US$5.400 millones). El informe contabiliza 374 mujeres multimillonarias, frente a 2.545 hombres, pero ellas suman cuatro años consecutivos creciendo más rápido.

Más movilidad internacional

El 36% de los multimillonarios declara haberse reubicado al menos una vez, mientras que 9% está evaluando hacerlo. Entre las principales razones figuran calidad de vida (36%), preocupaciones geopolíticas (36%) y eficiencia tributaria (35%).

Según UBS, esta globalización familiar aumenta la complejidad legal, cultural y financiera para la gestión patrimonial.

Cambios en prioridades familiares e inversión

Más de ocho de cada diez multimillonarios con hijos desean que estos “tengan éxito por cuenta propia”, privilegiando el desarrollo de habilidades por sobre la dependencia de la herencia. Dos tercios esperan que sus descendientes persigan sus propias pasiones y más de la mitad quisiera que utilicen su patrimonio para generar impacto positivo.

El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025, tal como los índices accionarios en Wall Street. Andrew Kelly

En inversiones, Norteamérica sigue siendo el destino preferido (63%), seguida de Europa Occidental (40%) y China continental (34%). De cara a los próximos 12 meses, un 42% planea incrementar exposición a acciones de mercados emergentes y 43% a acciones de mercados desarrollados.

También proyectan aumentar inversiones en private equity, hedge funds e infraestructura. Entre sus principales riesgos percibidos figuran los aranceles (66%), conflictos geopolíticos (63%) y la incertidumbre regulatoria (59%).

Mirada a largo plazo

De acuerdo con UBS, la aceleración del Great Wealth Transfer continuará expandiendo el universo de grandes fortunas.

Para 2040, los multimillonarios transferirán US$6,9 billones, de los cuales US$5,9 billones pasarán directa o indirectamente a sus hijos.