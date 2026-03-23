El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente

El precio del cobre registró en este comienzo de semana su segundo menor valor del año, influenciado por una mayor apreciación del dólar en medio de la guerra en Medio Oriente. El metal rojo reportó este lunes US$5,39 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML), la menor cifra después de los US$5,36 la libra que se alcanzaron el 19 de marzo pasado.

En lo que va del año, el promedio del precio del cobre es mejor que al mismo lapso del año anterior. Si durante 2025 el valor del metal promediaba US$4,21 la libra, este año va en US$5,86 la libra al similar periodo. El crecimiento entre ambos años es de 39%.

El CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, dice que el precio del metal depende de cómo siga la crisis en Medio Oriente. “Si la crisis se amortigua, los precios deberían volver a subir a alrededor de US$5,7 - US$6 la libra. Si la crisis se acentúa y esto, eventualmente, involucra una recesión, los precios podrían caer hasta los US$4 la libra ”.

Es por ello que “va a depender mucho de cómo siga la guerra en Medio Oriente y cómo el mercado capture esa incertidumbre, porque al final del día está muy asociado al precio del dólar la caída que estamos viendo hoy día. Entonces, si el precio del dólar vuelve a bajar, producto de una mayor certidumbre, el precio del cobre va a volver a subir y así también el precio de otros commodities como el oro”.

Antes de la reciente guerra en Medio Oriente -que comenzó tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero- el precio del cobre alcanzaba un promedio de US$5,91 la libra. De hecho, el 27 de febrero, el día previo al inicio de la guerra, marcó US$6,09 la libra.

La caída reciente en la cotización del cobre se explica fundamentalmente por la apreciación del dólar a nivel internacional, sostiene el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino. “Un mayor valor del dólar presiona a la baja el valor del cobre, en caso contrario impulsa su alza y a ello se agrega la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía mundial generado por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Mejor desempeño de la economía mundial eleva el precio del cobre, en caso contrario lo disminuye”.

Merino, también exgerente de estudios de Sonami, asegura que este lunes “el dólar se depreció y las bolsas se recuperaron, ello explica el fuerte incremento de los futuros del cobre observado hoy”. Lo que a su vez, “se explica por mejores perspectivas ante las declaraciones de Trump sobre conversaciones con Irán para el fin de la guerra”. Precisamente, este lunes se supo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en conversaciones con Irán para el cese de la guerra.