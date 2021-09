El precio del petróleo trepa a su nivel más alto en tres años y el barril acumula un alza superior a 50% en 2021

Los precios internacionales del petróleo no paran de subir, encaminándose hacia su quinta alza consecutiva en medio de la inquietud en torno a los suministros y el aumento en las proyecciones para el valor del barril.

El crudo Brent de referencia para Europa se cotiza en US$ 79,41 por barril y, de acuerdo de los registros de Bloomberg, es su mayor precio desde el 22 d octubre de 2018 (US$ 79,83). El alza de 1,69% en relación a la jornada del viernes.

El WTI sigue exactamente la misma tendencia y a esta hora se cotiza en US$ 75,27 en Nueva York, lo que supone su mayor cota desde el 3 de octubre de 2018 (US$ 76,41).

Durante estos cinco días, ambos referenciales suben más de 7%, mientras que en un 2021 marcado por la reactivación mundial tras la crisis el alza acumulada supera el 50% en ambos referenciales.

Plataforma petrolera

En ese contexto, Reuters reportó que el banco estadounidense Goldman Sachs elevó en US$ 10 su previsión del Brent para fines de año, a US$ 90 el barril, ya que una recuperación de la demanda de combustible más rápida desde el brote de la variante Delta del coronavirus y el impacto del huracán Ida en la producción estadounidense llevó a un ajuste de los suministros mundiales.

Goldman no es el único. Hace algunas semanas, Bank ok America estimó que al menos el crudo Brent, referente para Europa, logrará alcanzar en algún momento del próximo ejercicio los US$100, nivel que no alcanza desde septiembre de 2014.

Según explica el equipo liderado por Francisco Blanch, estratega de commodities de la entidad, “hay muchas ventajas en la demanda de viajes aéreos en los próximos meses y los PMI manufactureros apuntan a una recuperación continua de la actividad industrial. Estas tendencias en los viajes y la industria deberían respaldar el mercado de destilados en 2022″.

OPEP

Sorprendidos por el repunte de la demanda, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, han tenido dificultades para aumentar la producción, ya que persisten los retrasos en la inversión o el mantenimiento por la pandemia.

“El respaldo de los precios fue cortesía de la escasez de suministro de Estados Unidos, ya que las disrupciones en el Golfo de México estimularon el descenso de inventarios”, dijo Stephen Brennock, de la correduría PVM.

El precio del crudo es sensible para la economía chilena toda vez que importa más del 90% de lo que consume. A nivel local, cabe recordar, los precios de las bencinas treparon a máximos históricos este año, lo que obligó al gobierno a ajustar los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).