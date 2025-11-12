OFERTA ELECCIONES $990
    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anuncia que dejará su cargo

    “Ha sido un gran honor y un privilegio dirigir la Reserva Federal de Atlanta durante estos últimos ocho años y medio”, ha comentado Bostic.

    Por 
    Europa Press
    El gobernador de la Reserva Federal de Atlanta anuncia que dejará su cargo en febrero FEDERAL RESERVE

    El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, ha anunciado que dejará el puesto al finalizar su actual mandato, que concluirá el 28 de febrero de 2026, por lo que no buscará la reelección para el puesto que desempeña desde 2017.

    Bostic, de 59 años, es el decimoquinto presidente y director ejecutivo de la Reserva Federal de Atlanta y el primer presidente afroamericano y abiertamente gay de un banco de la Reserva Federal regional en sus 111 años de historia.

    “Ha sido un gran honor y un privilegio dirigir la Reserva Federal de Atlanta durante estos últimos ocho años y medio”, ha comentado Bostic.

    Como presidente de la Fed de Atlanta, Bostic es miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el órgano encargado de la formulación de la política monetaria del banco central estadounidense, aunque este año no tiene derecho de voto, algo que la Fed de Atlanta sí tendrá en 2026 y 2027.

    A pesar de no votar este año en las reuniones de política monetaria, Bostic se ha mostrado partidario de ajustar el nivel de los tipos de interés en septiembre y octubre, aunque ha expresado la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva mientras que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% del banco central.

    “Ha sido un privilegio trabajar junto al presidente Bostic”, declaró el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, para quien la perspectiva de este ha enriquecido la comprensión que el FOMC tiene de la dinámica de la economía.

    “Su firmeza ha sido un ejemplo de lo mejor del servicio público: basado en el análisis, fundamentado en la experiencia y guiado por un propósito claro. Su liderazgo ha fortalecido nuestra institución y ha impulsado la misión de la Reserva Federal”, ha añadido.

    De este modo, la junta directiva del Banco de la Reserva Federal de Atlanta conformará un comité de búsqueda integrado por miembros de la junta directiva ajenos al sector bancario para llevar a cabo una búsqueda a nivel nacional del próximo presidente de la entidad, de conformidad con las políticas de la Reserva Federal y la Ley de la Reserva Federal.

    En este sentido, la primera vicepresidenta y directora de operaciones de la Fed de Atlanta, Cheryl Venable, asumirá las funciones de presidenta de forma interina hasta que se nombre a un nuevo presidente, si no se nombrase a un sucesor antes del 28 de febrero de 2026.

    Los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal son elegidos por periodos de cinco años renovables, aunque están sujetos a la jubilación obligatoria al cumplir 65 años, si bien pueden permanecer en el cargo más tiempo si fueron elegidos inicialmente con más de 55 años, aunque no más allá de los 75 años.

    El presidente de EEUU no interviene en la elección de los presidentes de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, que son elegidos por sus respectivas juntas directivas, sujetas a la aprobación de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

